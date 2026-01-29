DAX24.309 -2,1%Est505.892 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,58 -3,3%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.372 -1,8%Euro1,1929 -0,4%Öl69,83 -1,5%Gold5.180 -3,7%
DAX-FLASH: Dax etwas erholt - Tech-Umfeld stabilisiert

30.01.26 07:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.309,5 PKT -513,3 PKT -2,07%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Von seinem Kursrutsch am Vortag versucht sich der DAX am Freitag zu erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,48 Prozent höher auf 24.426 Punkte. Damit würde auch die bei 24.313 Punkten verlaufende 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend halten, die der Dax am Vortag in einem schwachen Tech-Umfeld und im Zuge hoher Kurverluste des Index-Schwergewichts SAP (SAP SE) getestet hatte.

Am Vorabend nach US-Börsenschluss vom iPhone-Konzern Apple vorgelegte Quartalszahlen scheinen die Stimmung im Tech-Sektor zumindest nicht weiter zu trüben. Auf Wochensicht hat der Dax gemessen an der vorbörslichen Indikation rund 2 Prozent verloren. Ob die Bilanz für den turbulenten Börsen-Monat Januar positiv ausfällt, steht aktuell auf Messers Schneide.

Unternehmensseitig stehen am Freitag Geschäftszahlen von adidas im Blick. Am Nachmittag dürften Preisdaten aus Deutschland und den USA interessieren./ajx/jha/