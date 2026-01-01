10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX fester erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich schwächer

Die wichtigsten Märkte in Fernost zeigen sich vor dem Wochenende schwächer.

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 0,16 Prozent im Plus bei 53.461,86 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,54 Prozent nach auf 4.135,56 Einheiten.

In Hongkong verliert der Hang Seng daneben 1,79 Prozent auf 27.466,95 Punkte.

3. Apple-Aktie steigt: Umsatz- und Gewinnplus im Weihnachtsquartal - Lieferengpässe bei Chips

Der Technologiegigant Apple hat seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2026 präsentiert. Zur Nachricht

4. Amazon-Aktie im Blick: Unternehmen könnte wohl 50 Milliarden Dollar in OpenAI stecken

Amazon verhandelt Medienberichten zufolge über eine Investition von bis zu 50 Milliarden US-Dollar (42 Milliarden Euro) in den ChatGPT-Entwickler OpenAI. Zur Nachricht

5. Visa-Aktie dennoch tiefer: Umsatz- und Gewinnanstieg im ersten Quartal

Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im ersten Quartal dank robuster Verbraucherausgaben mehr verdient und umgesetzt als von Experten erwartet. Zur Nachricht

6. adidas-Aktie gefragt: Umsatz und Betriebsergebnis gestiegen - Aktienrückkaufprogramm angekündigt

adidas hat operativ deutlich mehr verdient und die Marge verbessert. Überdies kündigte adidas ein Aktienrückkaufprogramm an. Zur Nachricht

7. Nordex-Aktie knickt ein - Berichte über Aktienplatzierung

Bei Nordex macht sich am Donnerstag nach Börsenschluss eine Aktienplatzierung negativ bemerkbar. Zur Nachricht

8. US-Notenbank im Fokus: Trump will möglichen Fed-Chef schon heute vorstellen

US-Präsident Donald Trump will seinen Wunschkandidaten für die Nachfolge des bei ihm in Ungnade gefallenen US-Notenbankchefs Jerome Powell nun doch schon heute bekanntgeben. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel einen Teil ihrer deutlichen Gewinne der vergangenen Tage abgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete im frühen Handel 69,90 Dollar und damit knapp einen Dollar oder 1,3 Prozent weniger als am Vorabend. Beim Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) sieht die Entwicklung ähnlich aus. Dieser sank am Freitag im frühen Handel um 1,17 Dollar oder 1,8 Prozent auf 64,25 Dollar, nachdem er am Donnerstag noch bis auf 66,48 Dollar angezogen hatte.

10. Euro im Fokus

Der Euro notiert am Morgen zeitweise bei 1,1916 US-Dollar.