Börsenneuling im Blick

IPO-Hype und erste Dämpfer: CSG-Aktie in Woche eins - so reagieren Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, OHB und TKMS

30.01.26 09:13 Uhr
Eine Woche CSG-Aktie zwischen Euphorie und Ernüchterung: So reagieren Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, OHG und TKMS | finanzen.net

Vor einer Woche hat der tschechische Rüstungskonzern CSG seinen Börsengang vollzogen. So schlug sich der Rheinmetall-Konkurrent in seiner noch jungen Börsengeschichte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CSG Group
31,28 EUR -0,33 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
83,50 EUR -1,15 EUR -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OHB SE
300,00 EUR 10,00 EUR 3,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
54,50 EUR -1,26 EUR -2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.785,50 EUR -19,50 EUR -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
95,95 EUR -1,10 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• CSG-Aktie mit deutlichem Kursaufschlag zum IPO
Volatilität und sinkendes Handelsvolumen
• Bleibt die Aktie weiter über Ausgabepreis?

Die Familie der viel beachteten börsennotierten Rüstungsaktien hat am vergangenen Freitag Zuwachs bekommen: Die tschechische Rüstungsholding Czechoslovak Group, kurz CSG feiert heute ihre einwöchige Börsenpräsenz.

So verlief die erste Handelswoche

25 Euro kostete eine Aktie am IPO-Tag, direkt der erste Handelstag brachte aber kräftige Kursgewinne für die Investoren mit, die beim Börsengang dabei waren: Letztlich schlossen die Titel an der Euronext in Amsterdam bei 32,85 Euro - und damit 31,4 Prozent über ihrem Ausgabepreis.

In den Folgetagen stabilisierte sich der Kurs der CSG-Aktie auf diesem Niveau, musste aber im Wochenverlauf auch Schwankungen hinnehmen. Besonders deutlich wurde dies am Donnerstag, als der Rüstungssektor auf breiter Front einen Abverkauf erfuhr und dies auch den Börsenneuling erfasste. Am Ende stand für CSG an der Börse ein Minus von 4,11 Prozent auf 31,39 Euro.

Auffällig dabei: Das Handelsvolumen nahm im Wochenverlauf ab - offenbar im Einklang mit der Euphorie auf Anlegerseite.

Etabliert sich die CSG-Aktie unter den Rüstungsriesen am Markt?

Trotz Volatilität bleibt das Sentiment aber positiv, denn immerhin notiert die Aktie weiterhin über ihren Ausgabepreis, und Experten sowie Marktteilnehmer sehen angesichts der positiven Stimmung, die Titeln der Branche weiter entgegenschlägt, Potenzial. Hinzu kommt: Die Expansionspläne und NATO-Aufträge stützen das operative Geschäft von CSG - und damit auch die Aktie. Risiken birgt jedoch der geopolitische Druck und Konkurrenz von Rheinmetall oder HENSOLDT. Hinzu kommen andere Rüstungskonzerne wie OHB, TKMS oder RENK - ob Anleger hier auf breiter Front investieren oder eine gezielte Aktienauswahl treffen, bei der einige Titel ins Hintertreffen geraten könnten, bleibt abzuwarten.

So reagieren die Rüstungstitel am Freitag

Am Freitag scheinen zunächst die Bären weiter am Ruder zu sein:

Die CSG-Aktie verliert in Frankfurt zeitweise 0,66 Prozent auf 31,40 Euro, für Rheinmetall geht es zeitgleich 1,50 Prozent auf 1.778 Euro abwärts, HENSOLDT verlieren 0,89 Prozent auf 83,90 Euro. Daneben gewinnt die OHB-Aktie gegen den Trend 3,45 Prozent auf 300 Euro, während TKMS-Titel 1,13 Prozent auf 95,95 Euro einbüßen und RENK 2,26 Prozent auf 54,50 Euro verlieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BalkansCat / Shutterstock.com, Postmodern Studio / Shutterstock.com

