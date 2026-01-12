Rheinmetall Aktie
Marktkap. 87,17 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die Aktie biete Chancen für Anleger angesichts des erwarteten Wachstums des Rüstungskonzerns, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand dürfte in den kommenden Monaten um die 120 Milliarden Euro erreichen./mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
2.100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.896,50 €
|Abst. Kursziel*:
10,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.901,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,44%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.136,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|13:56
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research