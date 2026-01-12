Deutsche Bank AG

Rheinmetall Buy

13:56 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die Aktie biete Chancen für Anleger angesichts des erwarteten Wachstums des Rüstungskonzerns, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand dürfte in den kommenden Monaten um die 120 Milliarden Euro erreichen./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET

