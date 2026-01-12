DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.030 +0,2%MSCI World 4.518 -0,1%Top 10 Crypto 12,42 +2,0%Nas 23.723 -0,1%Bitcoin 80.000 +2,4%Euro 1,1649 -0,2%Öl 65,26 +1,5%Gold 4.601 +0,1%
Rheinmetall 703000
DAX schließt kaum verändert -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- AMD, Intel, Google, JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
IBM-Aktie 2026: Potenzial für eine Outperformance in der Quantencomputer-Branche
Novo Nordisk-Aktie: Hoffnung auf Wachstum durch Abnehmmittel-Strategie
Rheinmetall Aktie

1.901,50 EUR -4,50 EUR -0,24 %
STU
Marktkap. 87,17 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

Deutsche Bank AG

Rheinmetall Buy

13:56 Uhr
Rheinmetall Buy
Rheinmetall AG
1.901,50 EUR -4,50 EUR -0,24%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die Aktie biete Chancen für Anleger angesichts des erwarteten Wachstums des Rüstungskonzerns, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand dürfte in den kommenden Monaten um die 120 Milliarden Euro erreichen./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
2.100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.896,50 €		 Abst. Kursziel*:
10,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.901,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,44%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.136,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

