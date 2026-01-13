DAX25.421 +0,1%Est506.030 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,86 +6,2%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.951 +0,2%Euro1,1645 ±-0,0%Öl65,31 -0,2%Gold4.627 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: US-Börsen letztlich schwach -- DAX schließt kaum verändert -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Palantir, AMD, Intel, Google, BioNTech, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Wells Fargo setzt 2026 auf diese Energie-Aktien Wells Fargo setzt 2026 auf diese Energie-Aktien
Hybrid replizierende ETFs: Funktionsweise und Vorteile einfach erklärt Hybrid replizierende ETFs: Funktionsweise und Vorteile einfach erklärt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Energie-Aktien

Wells Fargo setzt 2026 auf diese Energie-Aktien

14.01.26 03:52 Uhr
Top-Energie-Aktien 2026: Wells Fargo nennt die Favoriten | finanzen.net

Mit dem Start ins Jahr 2026 rückt die Energiebranche wieder stärker in den Fokus der Anleger. Wells Fargo hat zwei spezifische Werte identifiziert, die glänzen könnten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
79,85 EUR -2,37 EUR -2,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Wells Fargo empfiehlt eine US- und eine australische Energie-Aktie für 2026
• California Resources überzeugt mit Öl- und Gasproduktion
• Tamboran Resources setzt auf australisches Erdgas, befindet sich derzeit aber noch vor der kommerziellen Produktion

Wer­bung

Für 2026 sieht Analyst Sam Margolin von Wells Fargo Potenzial in zwei Aktien aus dem Energiesektor: California Resources und Tamboran Resources.

California Resources-Aktie

California Resources ist ein führendes unabhängiges Öl- und Gasunternehmen in Kalifornien. Es hält umfangreiche Mineralrechte und ein Portfolio produktiver konventioneller Öl- und Gasfelder. Die San Joaquin Bestände sind bei weitem die größten des Unternehmens und machten Ende 2024 81 Prozent der geschätzten nachgewiesenen Reserven aus, so ein Bericht auf TipRanks.

Kalifornien ist eine der größten Öl- und Gasproduktionsregionen der USA. California Resources produzierte im zweiten und dritten Quartal 137.000 Barrel Öläquivalent pro Tag, davon 78 Prozent Rohöl. Zusätzlich engagierte sich das Unternehmen in Dekarbonisierungsprojekten wie dem Carbon TerraVault, das Co2-Erfassung, Transport und Speicherung beinhaltet. California Resources kooperiere dabei mit Brookfield Renewable, so TipRanks weiter.

Wer­bung

California Resources meldete im dritten Quartal 2025 einen Umsatzrückgang, konnte aber die Gewinnerwartungen übertreffen. Die Quartalsumsätze lagen bei 855 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von über 36 Prozent im Jahresvergleich entsprach und die Prognose um 32,5 Millionen US-Dollar verfehlte. Beim Nettoergebnis meldete das Unternehmen einen Non-GAAP Gewinn je Aktie von 1,46 US-Dollar, leicht unter Vorjahr, aber über den Erwartungen. Der Free Cash Flow stieg von 109 Millionen US-Dollar auf 188 Millionen US-Dollar.

Margolin bewertet die Aktie mit Übergewichtung (Kauf) und setzt ein Kursziel von 58 US-Dollar, was gegenüber dem letzten Schlusskurs von 46,08 US-Dollar ein Aufwärtspotenzial von rund 25,9 Prozent für das kommende Jahr signalisiert (Stand: Schlusskurs vom 13.01.2026). Laut TipRanks ist die Strong Buy-Konsensbewertung für California Resources nahezu einstimmig, basierend auf elf positiven Analystenbewertungen und einem "Hold".

Tamboran Resources-Aktie

Tamboran Resources, in Australien gegründet, ist auf unkonventionelles Erdgas im Northern Territory spezialisiert. Ziel ist es, Gasfelder zu erschließen, um Ostasiens Energiebedarf zu decken und den Übergang zu Netto-Null-Co2-Emissionen zu unterstützen, so TipRanks. Die Hauptassets liegen im Beetaloo/MacArthur-Becken. Das Unternehmen habe noch keine kommerzielle Produktion gestartet und schreibe derzeit Verluste.

Wer­bung

Um das für den laufenden Betrieb benötigte Kapital zu beschaffen, habe das Unternehmen den Aktienmarkt genutzt. Ende Oktober 2025 gab Tamboran Resources bekannt, dass durch ein öffentliches Aktienangebot 56,1 Millionen US-Dollar eingenommen wurden. Gleichzeitig teilte das Unternehmen mit, dass es eine PIPE-Transaktion durchführe, um zusätzliche 29,3 Millionen US-Dollar zu beschaffen, und einen Aktienkaufplan im Wert von bis zu 30 Millionen US-Dollar einführe.

Margolin geht davon aus, dass sich die Aktienbewertung erhöhen könnte, sobald Pilotbohrungen im ersten Quartal 2026 bestätigt werden.
Diese Aussage stützt auch seine Bewertung der Aktie mit Übergewichtung (Kauf), während sein Kursziel von 35 US-Dollar gegenüber dem letzten Schlusskurs von 27,27 US-Dollar ein Aufwärtspotenzial von rund 28,35 Prozent für 2026 signalisiert (Stand: Schlusskurs vom 13.01.2026). Laut TipRanks liegen für Tamboran Resources insgesamt vier Analystenbewertungen vor, mit einem Verhältnis von 3 zu 1 zugunsten von Kauf gegenüber Halten, was die Strong Buy-Konsensbewertung unterstützt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Wells Fargo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf California Resources

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf California Resources

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Frank Peterschroeder/RWE AG, Robert Lucian Crusitu / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wells Fargo & Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Wells Fargo & Co.

DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
02.01.2018Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
03.01.2017Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
24.10.2016Wells FargoCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
15.09.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
18.01.2017Wells FargoCo HoldArgus Research Company
11.01.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
05.02.2018Wells FargoCo UnderperformRBC Capital Markets
15.09.2016Wells FargoCo SellUBS AG
24.03.2016Wells FargoCo SellUBS AG
13.02.2015Wells FargoCo UnderperformBMO Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wells Fargo & Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen