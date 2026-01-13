DAX25.421 +0,1%Est506.030 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,86 +6,2%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.975 +0,2%Euro1,1642 ±-0,0%Öl65,37 -0,1%Gold4.622 +0,8%
KI-Boom beflügelt

TSMC-Aktie 2026 auf Rekordfahrt: Wie NVIDIA und Co. den Chipfertiger zum Analystenliebling machen

14.01.26 03:38 Uhr
KI-Rally an der Börse: Wie NASDAQ-Aktie NVIDIA und Co. dem NYSE-Wert TSMC zu neuen Höchstständen und viel Analystenlob verhelfen | finanzen.net

Die TSMC-Aktie hat im noch jungen Jahr 2026 bereits mehrere neue Allzeithochs markiert. Analysten hoben in der Folge ihre Kursziele vor der Bilanzvorlage des Unternehmens reihenweise an.

• TSMC-Aktie bereits mit mehreren Allzeithochs in 2026
• Analysten heben Kursziele reihenweise an
• KI-Nachfrage dürfte TSMC auch weiterhin Rückenwind verleihen

Für die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) hat das neue Jahr an der NYSE fulminant begonnen: Die Papiere erreichten in den ersten Handelstagen mehrere neue Rekorde, beflügelt von starkem Investoreninteresse, und kletterten schließlich am 13. Januar auf das aktuelle Allzeithoch bei 336,42 US-Dollar. Auch an der Börse in Taiwan erreichte der Anteilsschein am selben Tag einen Rekordstand von 1.720,00 TWD. Hintergrund dieses Höhenflugs ist nach wie vor der anhaltende Boom im Bereich künstliche Intelligenz (KI), der weltweit die Nachfrage nach hochentwickelten Halbleitern ankurbelt und TSMC als führenden Auftragsfertiger in eine strategisch herausragende Position rückt.

TSMC liefert hochentwickelte Chips insbesondere an KI-Schwergewichte wie NVIDIA und Apple, deren Nachfrage nach beschleunigten Rechenkapazitäten die Kapazitäten der Halbleiterfertigung zunehmend auslastet. Diese enge Verflechtung zwischen KI-Infrastruktur und TSMC-Produkten sorgt nicht nur dafür, dass die Aktie kräftig Rückenwind erhält, sondern auch, dass Experten den Einnahmen und Margen des Unternehmens in den kommenden Quartalen weiter starke Zuwächse zutrauen.

"Multi-Year-Growth-Engine": Goldman Sachs sieht für TSMC noch mehr Wachstumspotenzial

Bereits zum Ende des Jahres 2025 war die TSMC-Aktie klar gestiegen, doch zu Jahresbeginn setzten noch einmal neue Impulse ein, als Analysten der US-Bank Goldman Sachs eines der spektakulärsten Kursziel-Upgrades der Branche präsentierten. Laut "Investing.com" trauten sie der TSMC-Aktie in einer Analyse von Anfang Januar nun einen Anstieg auf 2.330 TWD zu - anstatt wie zuvor nur auf 1.720 TWD - und bekräftigten ihre Einstufung "Conviction Buy".

Die Experten bezeichneten TSMC als "Multi-Year-Growth-Engine", die durch immer stärker wachsende KI-Nachfrage getragen werde. Sie erwarten, dass es noch bis 2027 zu Kapazitätsengpässen kommen werde, da die Nachfrage nach Silizium weit über dem Angebot bleiben dürfte. TSMC dürfte davon laut den Experten in Form eines stärker als bislang erwarteten Umsatzwachstum profitieren. Konkret gehen die Goldman-Analysten davon aus, dass der Umsatz von TSMC in den Jahren 2026 und 2027 auf US-Dollar-Basis um 30 Prozent bzw. 28 Prozent im Jahresvergleich wachsen werde. Zuvor hatten sie für beide Jahre nur ein Umsatzwachstum von jeweils 22 Prozent prognostiziert.

Optimismus prägt auch bei anderen Analysten das Sentiment

Die Goldman Sachs-Studie ist dabei nicht der einzige positive Analystenbericht, den die TSMC-Aktie seit Jahresbeginn einfahren konnte. Auch mehrere weitere Investmentbanken und Research-Häuser haben 2026 bereits ihre Kursziele für den Auftragsfertiger angehoben.

So hat etwa JPMorgan das Kursziel für TSMC laut "Bloomberg" ebenfalls deutlich auf 2.100 TWD erhöht und empfiehlt den Titel angesichts eines erwarteten starken Umsatzwachstums sowie einer prognostizierten steigenden Rentabilität und höheren Bruttomargen weiter zum Kauf. "Wir erwarten, dass 2026 für TSMC ein weiteres starkes Wachstumsjahr wird", zitiert die Nachrichtenseite JPMorgan-Analyst Gokul Hariharan, der dabei auch besonders auf die fortschrittliche Chiptechnologie des Unternehmens und die letzten Preiserhöhungen hinwies.

Daneben gab es laut "TipRanks" auch positivere Einschätzungen durch die Experten von Barclays. Sie hoben ihr Kursziel für die TSMC-Aktie ebenfalls Anfang Januar von 355 US-Dollar auf 380 US-Dollar an und bekräftigten ihre Kaufempfehlung. Insgesamt kommt TSMC laut "TipRanks" somit aktuell bei insgesamt acht Analystenstudien auf sieben Kaufempfehlungen und ein "Hold"-Rating, das durchschnittliches Kursziel liegt bei 313,45 US-Dollar (Stand: 13. Januar 2026).

TSMC profitiert vom globalen KI-Investitionszyklus

Der Analystenoptimismus für Taiwan Semiconductor Manufacturing ist dabei nicht allein technischer Natur: Er fußt auf der jüngsten Geschäftsentwicklung sowie den fundamentalen Perspektiven des weltgrößten Foundry-Unternehmens. Denn der globale Technologiesektor setzt inzwischen in einem bislang ungekannten Umfang auf KI-Hardware. Diese Nachfrage reicht von High-Performance-Computing-Systemen über spezialisierte KI-Beschleuniger bis hin zu mobilen Anwendungen, die ebenfalls hochintegrierte Chips benötigen. TSMC, als führender Fertiger im 3-Nanometer- und 2-Nanometer-Bereich, profitiert von dieser Entwicklung mehr als viele Wettbewerber, was auch in den jüngsten Marktzahlen und Gewinnprojektionen zum Ausdruck kommt.

So meldete TSMC in seinem jüngsten monatlichen Umsatzreport für Dezember 2025 eine kräftige Umsatzsteigerung von 20,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 335,00 Milliarden TWD. Basierend auf den monatlichen Zahlen sei der Umsatz im gesamten Dezemberquartal um rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 1,05 Billionen TWD gestiegen. Die Konsensschätzung von Experten sei dagegen laut "Bloomberg" nur von 1,02 Billionen TWD ausgegangen. Die vollständigen Quartalsergebnisse präsentiert TSMC am 15. Januar, zusammen mit einer Prognose für die Investitionsausgaben im Jahr 2026.

Auch die weiteren Perspektiven für den Konzern aus Taiwan könnten kaum besser aussehen. So erwartet Counterpoint Research laut "Stocks Today", dass anhaltende Engpässe, insbesondere bei DRAM-Komponenten für KI-Rechenzentren, die Preise bis Ende des zweiten Quartals 2026 um weitere 40 Prozent in die Höhe treiben dürften. UBS-Analyst David Dai prognostiziert laut der Nachrichtenseite gar einen "Superzyklus" im DRAM-Geschäft, von dem TSMC als Dreh- und Angelpunkt der gesamten KI-Wertschöpfungskette weiterhin kräftig profitieren dürfte.

Redaktion finanzen.net

