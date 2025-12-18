DAX23.971 ±0,0%Est505.693 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 +2,9%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.044 +1,0%Euro1,1723 -0,2%Öl59,96 -1,2%Gold4.327 -0,3%
Giganten im Überblick

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

18.12.25 10:14 Uhr
Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Aktien von Amazon, Tesla, NVIDIA, Microsoft & Co. im Fokus: Die Bilanzen der Tech-Riesen der aktuellen Saison | finanzen.net

Die jüngste Saison hält für Börsianer mit Spannung erwartete Bilanzen bereit. Besonders im Fokus standen die US-Tech-Giganten wie NVIDIA, Microsoft, PayPal, Facebook-Mutter Meta Platforms, Amazon, Google-Konzern Alphabet, Tesla und Co. Ein Überblick.

Die US-Schwergewichte unter den Technologie-Firmen werden am Markt besonders unter die Lupe genommen. Die jüngsten Bilanzen und Termine im Überblick:

Bereits erfolgte Bilanzen

21. Oktober 2025: Netflix enttäuscht mit Gewinn. Zur Nachricht

22. Oktober 2025: Tesla meldet Gewinneinbruch. Zur Nachricht

22. Oktober 2025: SAP verfehlt Analystenschätzung. Zur Nachricht

22. Oktober 2025: IBM steigert Umsatz und Gewinn. Zur Nachricht

22. Oktober 2025: STMicroelectronics brechen Gewinne weg. Zur Nachricht

23. Oktober 2025: Honeywell schlägt Erwartungen. Zur Nachricht

23. Oktober 2025: Intel überrascht positiv. Zur Nachricht

28. Oktober 2025: Corning schreibt Gewinne. Zur Nachricht

28. Oktober 2025: PayPal steigert Gewinn und Umsatz. Zur Nachricht

29. Oktober 2025: NEL ASA steckt weiter in Verlustzone. Zur Nachricht

29. Oktober 2025: Alphabet steigert Gewinn. Zur Nachricht

29. Oktober 2025: Meta Platforms meldet Gewinneinbruch. Zur Nachricht

29. Oktober 2025: Microsoft auf rasantem Wachstumskurs. Zum Ausblick

29. Oktober 2025: eBay macht mehr Gewinn. Zur Nachricht

29. Oktober 2025: Wolfspeed hat Verlust deutlich ausgeweitet. Zur Nachricht

30. Oktober 2025: BYD verzeichnet Gewinneinbruch. Zur Nachricht

30. Oktober 2025: Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn. Zur Nachricht

30. Oktober 2025: Amazon verzeichnet kräftigen Gewinnanstieg. Zur Nachricht

30. Oktober 2025: Reddit steigert Umsatz und Gewinn. Zur Nachricht

30. Oktober 2025: Strategy schreibt überraschend schwarze Zahlen. Zur Nachricht

30. Oktober 2025: Coinbase schlägt Erwartungen bei Umsatz und Gewinn. Zur Nachricht

03. November 2025: Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung. Zur Nachricht

03. November 2025: ON Semiconductor-Bilanz besser als erwartet. Zur Nachricht

04. November 2025: Uber schlägt bei Umsatz und Gewinn Prognosen. Zur Nachricht

04. November 2025: AMD meldet höheren Umsatz. Zur Nachricht

04. November 2025: Rivian überzeugt mit geringerem Verlust. Zur Nachricht

04. November 2025: Super Micro Computer verfehlt Gewinnerwartungen. Zur Nachricht

04. November 2025: Pinterest-Aktie nach durchwachsenen Zahlen schwach. Zur Nachricht

05. November 2025: Lucid verfehlt Erwartungen. Zur Nachricht

05. November 2025: QUALCOMM überzeugt mit soliden Zahlen nicht. Zur Nachricht

05. November 2025: IonQ meldet Umsatzsprung. Zur Nachricht

05. November 2025: Snap reduziert Verlsute. Zur Nachricht

05. November 2025: Robinhood mit höherem Gewinn. Zur Nachricht

05. November 2025: Arm Holdings schlägt Umsatzerwartungen. Zur Nachricht

05. November 2025: AMC Entertainment meldet rückläufigen Gewinn. Zur Nachricht

05. November 2025: Figma meldet Umsatzsprung. Zur Nachricht

06. November 2025: D-Wave Quantum-Umsatz zieht an. Zur Nachricht

06. November 2025: Opendoor mit Umsatzeinbruch. Zur Nachricht

06. November 2025: SoundHound in roten Zahlen. Zur Nachricht

06. November 2025: Airbnb-Umsatz besser als prognostiziert. Zur Nachricht

06. November 2025: Peloton schlägt Erwartungen. Zur Nachricht

10. November 2025: BigBear.ai übertrifft Prognosen. Zur Nachricht

10. November 2025: Plug Power dämmt Verluste ein. Zur Nachricht

13. November 2025: Disney verfehlt Erwartungen. Zur Nachricht

13. November 2025: Ballard Power dämmt Verluste ein. Zur Nachricht

13. November 2025: Virgin Galactic macht weiter kaum Umsatz. Zur Nachricht

17. November 2025: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen. Zur Nachricht

18. November 2025: Xiaomi mit Gewinn- und Umsatzplus. Zur Nachricht

19. November 2025: NVIDIA steigert Gewinn und Umsatz weiter. Zur Nachricht

19. November 2025: Palo Alto Networks enttäuscht beim Gewinn. Zur Nachricht

24. November 2025: Zoom übertrifft Erwartungen. Zur Nachricht

25. November 2025: NIO macht weniger Verlust. Zur Nachricht

02. Dezember 2025: CrowdStrike wackelt trotz starker Zahlen. Zur Nachricht

03. Dezember 2025: Snowflake toppt Prognosen. Zur Nachricht

03. Dezember 2025: Salesforce steigert Ergebnis kräftig. Zur Nachricht

03. Dezember 2025: C3.ai mit Umsatzeinbruch. Zur Nachricht

04. Dezember 2025: Hewlett Packard Enterprise mit moderatem Wachstum. Zur Nachricht

09. Dezember 2025: GameStop enttäuscht auf allen Ebenen. Zur Nachricht

10. Dezember 2025: Oracle meldet weniger Umsatz als erwartet. Zur Nachricht

11. Dezember 2025: Broadcom verbucht Gewinnsprung für sich. Zur Nachricht

17. Dezember 2025: Micron Technology-Anleger feiern Gewinnsprung. Zur Nachricht


Redaktion finanzen.net


Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

