DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,27 +1,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.711 +1,3%Euro1,1570 ±0,0%Öl64,58 -0,2%Gold4.008 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 adidas A1EWWW Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Netflix-Aktie reagiert freundlich: Streamingriese kündigt Aktiensplit 10:1 an Netflix-Aktie reagiert freundlich: Streamingriese kündigt Aktiensplit 10:1 an
Nach Treffen mit Trump: Xi warnt vor Bruch der Lieferketten Nach Treffen mit Trump: Xi warnt vor Bruch der Lieferketten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Drittes Quartal

Anleger greifen bei Coinbase-Aktie zu: Krypto-Riese schlägt Erwartungen bei Umsatz und Gewinn

31.10.25 07:15 Uhr
Coinbase-Aktie an der NASDAQ in Grün: Gewinn von Krypto-Größe steigt deutlicher als erhofft | finanzen.net

Am Donnerstag öffnete die Krypto-Handelsplattform Coinbase die Bücher für das abgelaufene dritte Quartal 2025.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
298,60 EUR 11,05 EUR 3,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
94.710,6003 EUR 1.201,0140 EUR 1,28%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
109.596,6788 USD 1.385,9008 USD 1,28%
Charts|News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,23%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,25%
Charts|News

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erzielte Coinbase einen Gewinn je Aktie in Höhe von 1,50 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Plus von 1,15 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem der Krypto-Konzern seinen Anlegern im Vorjahreszeitraum einen Gewinn von 0,280 US-Dollar je Aktie beschert hatte.

Wer­bung

Umsatzseitig stand bei dem US-Konzern im abgelaufenen Jahresviertel ein Wert von 1,87 Milliarden US-Dollar in den Büchern. Das war mehr als im Vorjahr, als Strategy noch 1,21 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Die Analysten hatten mit einer Umsatzsteigerung auf 1,80 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Die an der NASDAQ gelistete Coinbase-Aktie steigt am Donnerstag nachbörslich stellenweise 2,74 Prozent auf 337,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com, Primakov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coinbase

DatumMeistgelesen
Wer­bung