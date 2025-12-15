DAX24.209 +0,1%Est505.745 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -1,7%Nas23.130 -0,3%Bitcoin73.829 -1,8%Euro1,1761 +0,2%Öl60,55 -1,1%Gold4.324 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Wall Street fester -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Top News
VW-Aktie im Minus: Letzter VW rollt in Dresden vom Band - Porsche baut neues SUV-Modell in Leipzig VW-Aktie im Minus: Letzter VW rollt in Dresden vom Band - Porsche baut neues SUV-Modell in Leipzig
Hot Stocks heute: Netflix wird Angebot nachbessern - Bank Aktien mit Deregulierung-Phantasie  Hot Stocks heute: Netflix wird Angebot nachbessern - Bank Aktien mit Deregulierung-Phantasie 
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Entdecken Sie die 10 wichtigsten Krypto-Trends 2026 und wie sie Märkte, Innovationen und Investitionen prägen
Podcast

Hot Stocks heute: Netflix wird Angebot nachbessern - Bank Aktien mit Deregulierung-Phantasie 

15.12.25 16:37 Uhr
Hot Stocks heute: Netflix wird Angebot nachbessern - Bank Aktien mit Deregulierung-Phantasie  | finanzen.net

"Bad Vibes" für KI Aktien

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Netflix, Deutsche Bank und Commerzbank. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net