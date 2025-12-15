DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Übernahme durch UniCredit ergibt laut Commerzbank-Chefin aktuell keinen Sinn -- BVB im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt erholt sich zu Wochenbeginn von seinem Rücksetzer vom Freitag. So eröffnete der DAX 0,46 Prozent höher bei 24.297,64 Punkten.

Der TecDAX verliert anfänglich 0,3 Prozent. Damit bestätigt der Leitindex seinen Aufwärtstrend der vergangenen drei Wochen. Nach unten bleiben die Blicke auf die 24.000-Punkte-Marke gerichtet, nach oben auf den Oktober-Rekord von 24.771 Zählern. Nicht nur bei Rüstungswerten stehen zu Wochenbeginn die andauernden Ukraine-Verhandlungen im Fokus. Das diplomatische Ringen um ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs geht in Berlin auf höchster Ebene weiter. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die vom Sondergesandten Steve Witkoff angeführte US-Delegation wollen ihre intensiven Gespräche fortsetzen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen präsentieren sich am Montag zurückhaltend. So startete der EURO STOXX 50 0,1 Prozent im Minus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen verbuchten am Freitag Verluste. Der Dow Jones startete knapp im Plus in die Freitagssitzung und baute seine Gewinne zunächst aus. Bei 48.886,86 Punkten markierte er einen neuen Rekord. Anschließend rutschte er jedoch ins Minus und notierte letztlich 0,51 Prozent tiefer bei 48.458,05 Punkten.

Der NASDAQ Composite gab bereits zum Start nach und fiel im Verlauf tiefer in die Verlustzone. Er verabschiedete sich 1,69 Prozent schwächer bei 23.195,17 Zählern in den Feierabend. Die erneute Leitzinssenkung der Fed konnte die Märkte nicht mehr stützen. Überschattet wurde die Entscheidung der US-Notenbank von den Sorgen über hohe Bewertungen von Tech-Unternehmen. Grund dafür sind die hohen Investitionen des Software-Schwergewichts Oracle. Daneben enttäuschte auch Broadcom mit seinen Erwartungen an das KI-Geschäft. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken