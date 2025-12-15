DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,00 +2,7%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.450 +1,7%Euro1,1728 -0,1%Öl61,40 +0,3%Gold4.344 +1,0%
DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Übernahme durch UniCredit ergibt laut Commerzbank-Chefin aktuell keinen Sinn -- BVB im Fokus

aktualisiert 15.12.25 09:06 Uhr

TRATON-Aktie im Fokus: MAN Hauptlieferant bei Bus-Vergabe der Deutschen Bahn - Teilauftrag an BYD. Siemens Healthineers erhält von Moody's Bonitätsbewertung "A3". BGH verhandelt Impfschaden-Klage gegen AstraZeneca.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt erholt sich zu Wochenbeginn von seinem Rücksetzer vom Freitag.

So eröffnete der DAX 0,46 Prozent höher bei 24.297,64 Punkten.
Der TecDAX verliert anfänglich 0,3 Prozent.

Damit bestätigt der Leitindex seinen Aufwärtstrend der vergangenen drei Wochen. Nach unten bleiben die Blicke auf die 24.000-Punkte-Marke gerichtet, nach oben auf den Oktober-Rekord von 24.771 Zählern.

Nicht nur bei Rüstungswerten stehen zu Wochenbeginn die andauernden Ukraine-Verhandlungen im Fokus. Das diplomatische Ringen um ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs geht in Berlin auf höchster Ebene weiter. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die vom Sondergesandten Steve Witkoff angeführte US-Delegation wollen ihre intensiven Gespräche fortsetzen.

Intel-Aktie im Blick: Offenbar Milliarden-Übernahme von SambaNova Systems geplant
IntelRheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMSCommerzbankTRATON / BYDBVBSiemens HealthineersCannabis-Aktien

12.12.25DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
11.12.25Fed senkt Leitzins: DAX schließt höher -- Wall Street letztlich uneins - Dow mit Rekord -- Broadcom mit starken Zahlen -- Oracle, Novo Nordisk, Allianz, TUI, Rheinmetall, SAP, NVIDIA im Fokus
10.12.25DAX etwas tiefer -- US-Börsen höher -- Fed senkt Leitzins -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, Vonovia, Bayer, Rüstungstitel, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC im Fokus
09.12.25Warten auf die Fed: DAX schließt fester -- US-Börsen uneins -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
08.12.25Dow letztlich schwächer -- DAX schließt marginal fester -- Paramount will Netflix-Deal ausstechen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Tesla, BioNTech, TKMS im Fokus
