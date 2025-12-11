DAX24.231 +0,4%Est505.753 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,07 -3,6%Nas23.654 +0,3%Bitcoin76.729 -2,4%Euro1,1744 +0,4%Öl61,12 -2,2%Gold4.228 ±-0,0%
Komplettausstieg

EVOTEC-Aktie leichter: Novo-Nordisk-Eigner ist komplett ausgestiegen

11.12.25 14:57 Uhr
EVOTEC-Aktie schwächer: Novo-Nordisk-Eigner hat sich von Anteilsscheinen komplett getrennt | finanzen.net

Novo Nordisk Fonden, der Eigentümer des dänischen Pharmkonzerns Novo Nordisk, ist bei der Hamburger EVOTEC komplett ausgestiegen.

In einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung werden die Stimmrechte der Stiftung per 8. Dezember mit 0,00 Prozent angegeben. Reuters hatte die Platzierung von 9,4 Millionen EVOTEC-Anteilen am Dienstag von einer der beauftragten Banken erfahren. Nicht ganz klar war allerdings, ob die Stiftung alle Anteile an dem Biotech-Unternehmen versilbert hatte.

Wer­bung

Die EVOTEC-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 0,27 Prozent tiefer bei 5,22 Euro.

DJG/rio/ros

DOW JONES

