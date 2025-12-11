EVOTEC-Aktie leichter: Novo-Nordisk-Eigner ist komplett ausgestiegen
Novo Nordisk Fonden, der Eigentümer des dänischen Pharmkonzerns Novo Nordisk, ist bei der Hamburger EVOTEC komplett ausgestiegen.
In einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung werden die Stimmrechte der Stiftung per 8. Dezember mit 0,00 Prozent angegeben. Reuters hatte die Platzierung von 9,4 Millionen EVOTEC-Anteilen am Dienstag von einer der beauftragten Banken erfahren. Nicht ganz klar war allerdings, ob die Stiftung alle Anteile an dem Biotech-Unternehmen versilbert hatte.
Die EVOTEC-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 0,27 Prozent tiefer bei 5,22 Euro.
DJG/rio/ros
DOW JONES
Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images