Auch Walt Disney steigt bei ChatGPT-Entwickler OpenAI ein - Lizenzvereinbarung

11.12.25 16:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
94,35 EUR 1,35 EUR 1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BURBANK/SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Nach Microsoft, SoftBank und NVIDIA beteiligt sich nun auch der Medienkonzern Walt Disney im Rahmen einer Lizenzvereinbarung am ChatGPT-Entwickler OpenAI. Disney steige mit einer Kapitalbeteiligung von einer Milliarde US-Dollar (860 Mio Euro) ein und erhalte zudem Optionsscheine zum Kauf zusätzlicher Anteile an dem KI-Unternehmen, teilten die Konzerne am Donnerstag mit.

Zugleich wird der Unterhaltungsgigant der erste große Lizenzpartner für Sora, OpenAIs Plattform für kurze KI-generierte Videos. Im Rahmen der dreijährigen Lizenzvereinbarung dürfen demnach auf Sora KI-basierte Videos mit mehr als 200 Charakteren aus den Disney-, Marvel-, Pixar- und Star Wars-Universen generiert werden.

Darüber hinaus werde Walt Disney einer der Hauptkunden von OpenAI, um eigene neue Produkte und Tools auf Basis künstlicher Intelligenz zu entwickeln, hieß es weiter./tav/men/jha/

