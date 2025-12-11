Auch Walt Disney steigt bei ChatGPT-Entwickler OpenAI ein - Lizenzvereinbarung
Werte in diesem Artikel
BURBANK/SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Nach Microsoft, SoftBank und NVIDIA beteiligt sich nun auch der Medienkonzern Walt Disney im Rahmen einer Lizenzvereinbarung am ChatGPT-Entwickler OpenAI. Disney steige mit einer Kapitalbeteiligung von einer Milliarde US-Dollar (860 Mio Euro) ein und erhalte zudem Optionsscheine zum Kauf zusätzlicher Anteile an dem KI-Unternehmen, teilten die Konzerne am Donnerstag mit.
Zugleich wird der Unterhaltungsgigant der erste große Lizenzpartner für Sora, OpenAIs Plattform für kurze KI-generierte Videos. Im Rahmen der dreijährigen Lizenzvereinbarung dürfen demnach auf Sora KI-basierte Videos mit mehr als 200 Charakteren aus den Disney-, Marvel-, Pixar- und Star Wars-Universen generiert werden.
Darüber hinaus werde Walt Disney einer der Hauptkunden von OpenAI, um eigene neue Produkte und Tools auf Basis künstlicher Intelligenz zu entwickeln, hieß es weiter./tav/men/jha/
