Walt Disney Aktie
Marktkap. 181,45 Mrd. EURKGV 35,36 Div. Rendite 0,78%
WKN 855686
ISIN US2546871060
Symbol DIS
Walt Disney Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Disney von 140 auf 142 US-Dollar je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der am 21. August gestartete Sport-Streamingdienst ESPN des Unterhaltungskonzerns biete hohes Wachstumspotenzial, schrieb Markus Leistner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2025/26 und 2026/27 etwas an./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Walt Disney Kaufen
|Unternehmen:
Walt Disney
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 116,21
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 116,59
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Markus Leistner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 138,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Walt Disney
|14:06
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|08.08.24
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.24
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|18.06.18
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
|09.01.18
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
|14.12.17
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
|20.01.17
|Walt Disney Underperform
|BMO Capital Markets
|12.01.17
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
|09.11.22
|Walt Disney Equal Weight
|Barclays Capital
|14.05.21
|Walt Disney market-perform
|Bernstein Research
|19.04.21
|Walt Disney market-perform
|Bernstein Research
|12.02.21
|Walt Disney market-perform
|Bernstein Research
|13.10.20
|Walt Disney Sector Perform
|RBC Capital Markets