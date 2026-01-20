DAX 24.513 -0,8%ESt50 5.870 -0,4%MSCI World 4.447 +0,2%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 22.980 +0,1%Bitcoin 76.410 +1,5%Euro 1,1727 +0,0%Öl 64,87 +1,4%Gold 4.861 +2,1%
Trump-Rede in Davos: DAX im Minus -- US-Börsen in Grün -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- BioNTech, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Palantir-Chef glaubt KI könnte Einwanderung unnötig machen - Aktie im Minus
Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Visa Aktie

Visa Aktien-Sparplan
279,70 EUR +1,10 EUR +0,39 %
STU
327,36 USD +1,43 USD +0,44 %
BTT
Marktkap. 535,7 Mrd. EUR

KGV 33,81 Div. Rendite 0,69%
WKN A0NC7B

ISIN US92826C8394

Symbol V

DZ BANK

Visa Kaufen

14:31 Uhr
Visa Kaufen
Visa Inc.
279,70 EUR 1,10 EUR 0,39%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Visa auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 400 US-Dollar belassen. Der Wachstumstrend bei bargeldlosen Zahlungen bleibe wohl ungebrochen und sollte in den kommenden Jahren für ein kontinuierliches Umsatzwachstum sorgen, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Stablecoins seien zum einen keine Bedrohung, und zum anderen habe sich Visa durch verschiedene Kooperationen bereits sehr gut aufgestellt für die neue Herausforderung./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com

