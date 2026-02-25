DAX 25.290 +0,5%ESt50 6.198 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8455 +1,4%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.798 +0,5%Euro 1,1805 -0,1%Öl 69,98 -1,4%Gold 5.169 +0,1%
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX etwas fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Cavendish, Salesforce im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie verliert: Starke Auftragslage dank Rüstungsboom - So reagieren Rheinmetall, RENK und TKMS HENSOLDT-Aktie verliert: Starke Auftragslage dank Rüstungsboom - So reagieren Rheinmetall, RENK und TKMS
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Nordex Aktie

41,66 EUR +0,26 EUR +0,63 %
STU
Marktkap. 8,29 Mrd. EUR

KGV 25,10
WKN A0D655

ISIN DE000A0D6554

Symbol NRDXF

Deutsche Bank AG

Nordex Buy

12:06 Uhr
Nordex Buy
Nordex AG
Nordex AG
41,66 EUR 0,26 EUR 0,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse der Hamburger hätten die Erwartungen übertroffen und auch der Ausblick sei positiv, schrieb John Kim in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Geschäftsbericht./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,94 €		 Abst. Kursziel*:
-18,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,39%
Analyst Name:
John Kim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,76 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

12:06 Nordex Buy Deutsche Bank AG
08:01 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.02.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.02.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordex AG

TraderFox Aktien on Fire Nordex: Überraschend optimistischer Ausblick auf die Profitabilität - EBITDA-Marge soll auf bis zu 12 % steigen! Nordex: Überraschend optimistischer Ausblick auf die Profitabilität - EBITDA-Marge soll auf bis zu 12 % steigen!
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zum Start schwächer
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagvormittag gesucht
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Plus
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende freundlich
finanzen.net Nordex-Aktie springt zweistellig an: Starkes Schlussquartal - Mittelfristiges Margenziel steigt
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex zieht am Mittwochnachmittag deutlich an
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS Nordex secures 220MW Euro orders rush
EQS Group EQS-News: Nordex Group wins multiple European contracts totaling 220 MW in January 2026
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS Nordex wins 56MW German deal
EQS Group EQS-News: Nordex Group receives 56 MW order for community wind farm in Schleswig-Holstein, Germany
