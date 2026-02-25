Nordex Aktie
Marktkap. 8,29 Mrd. EURKGV 25,10
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse der Hamburger hätten die Erwartungen übertroffen und auch der Ausblick sei positiv, schrieb John Kim in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Geschäftsbericht./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nordex Buy
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,94 €
|Abst. Kursziel*:
-18,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,39%
|
Analyst Name:
John Kim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,76 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
