Nordex Aktie
Marktkap. 10,64 Mrd. EURKGV 25,09 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Underperform" belassen. Dank des Projektgeschäfts habe der Spezialist für Windkraftanlagen im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Colin Moody am Montag nach den Zahlen. Die Jahresziele hätten aber Bestand./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 02:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nordex
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
49,16 €
|Abst. Kursziel*:
-22,70%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
49,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-22,92%
|
Analyst Name:
Colin Moody
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
