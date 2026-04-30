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Marktkap. 40,88 Mrd. EUR

KGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
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WKN 893438

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ISIN NL0000226223

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Symbol STMEF

UBS AG

STMicroelectronics Buy

13:56 Uhr
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
47,91 EUR 0,92 EUR 1,96%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Chiphersteller habe zu einer Telefonkonferenz über seine Produktreihe von strahlungsfesten Halbleitern "Low Earth Orbit" (LEO) eingeladen und deren Umsatzpotenzial dargelegt, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dem Analysten zufolge sind die Chancen im Bereich LEO für den Chiphersteller einer von mehreren spezifischen Faktoren, die dazu beitragen dürften, dass STMicro die Branche in den Jahren 2026 und 2027 übertreffen werde./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 16:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
47,99 €		 Abst. Kursziel*:
2,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
47,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,29%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

13:56 STMicroelectronics Buy UBS AG
27.04.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.04.26 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.04.26 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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