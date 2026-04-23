STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 33,36 Mrd. EURKGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 31 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Aufwärtszyklus gewinne an Fahrt, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstagabend nach den Zahlen des Halbleiterherstellers für das erste Quartal. Der Gewinn habe deutlich über den Erwartungen gelegen. Der Experte hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie von 2027 bis 2030 um bis zu 45 Prozent an./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
49,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,42 €
|Abst. Kursziel*:
12,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,06%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,74 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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