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Intesa Sanpaolo Aktie

Kaufen
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Aktien-Sparplan anlegen
5,59 EUR +0,02 EUR +0,39 %
STU
5,61 EUR +0,05 EUR +0,90 %
HAML
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Intesa Sanpaolo jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 98,54 Mrd. EUR

KGV 11,17 Div. Rendite 6,35%
WKN wurde kopiert
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WKN 850605

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ISIN IT0000072618

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Symbol IITSF

DZ BANK

Intesa Sanpaolo Kaufen

17:41 Uhr
Intesa Sanpaolo Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,59 EUR 0,02 EUR 0,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach der Offerte für die Banca Monte dei Paschi di Siena auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 6,60 Euro belassen. Er sähe die Übernahme sowohl aus finanzieller als auch aus strategischer Sicht positiv, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Insbesondere das Investment Banking und das Geschäft mit Konsumkrediten wären eine gute Ergänzung. Allerdings sei die Übernahme noch nicht in trockenen Tüchern, und Intesa Sanpaolo sei auch ohne eine Übernahme gut positioniert./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Kaufen

Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
5,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
5,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,96 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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