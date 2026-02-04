Intesa Sanpaolo Aktie
Marktkap. 98,54 Mrd. EURKGV 11,17 Div. Rendite 6,35%
WKN 850605
ISIN IT0000072618
Symbol IITSF
Intesa Sanpaolo Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach der Offerte für die Banca Monte dei Paschi di Siena auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 6,60 Euro belassen. Er sähe die Übernahme sowohl aus finanzieller als auch aus strategischer Sicht positiv, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Insbesondere das Investment Banking und das Geschäft mit Konsumkrediten wären eine gute Ergänzung. Allerdings sei die Übernahme noch nicht in trockenen Tüchern, und Intesa Sanpaolo sei auch ohne eine Übernahme gut positioniert./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Quka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Kaufen
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
5,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
5,59 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philipp Dr. Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,96 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|17:41
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17:41
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17:41
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.20
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.20
|Intesa Sanpaolo Reduce
|Oddo BHF
|26.03.20
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.20
|Intesa Sanpaolo verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.20
|Intesa Sanpaolo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)