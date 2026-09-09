DocMorris Aktie
Marktkap. 538,46 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
AI Analyse
DocMorris Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat DocMorris mit einem Kursziel von 12,50 Franken auf "Buy" belassen. Der Markt reagiere üblicherweise vorsichtig auf die Ausgabe neuer Wandelanleihen, doch im Fall der Online-Apotheke sei dieser Schritt sinnvoll gewesen, schrieb Jan Koch in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Platzierung solcher Papiere. DocMorris ziele damit darauf ab, die Laufzeiten zu verlängern, die Finanzierungskosten zu senken und - was besonders wichtig sei - eine mögliche Verwässerung der Anteile der Aktionäre zu verhindern./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DocMorris Buy
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
12,50 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,47 CHF
|Abst. Kursziel*:
19,39%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,17 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
22,87%
|
Analyst Name:
Jan Koch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,53 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|19.08.26
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|15.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG