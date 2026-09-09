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DocMorris Aktie

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Marktkap. 538,46 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
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ISIN CH0042615283

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Symbol ZRSEF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

DocMorris Buy

10:31 Uhr
DocMorris Buy
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
10,93 EUR -0,42 EUR -3,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat DocMorris mit einem Kursziel von 12,50 Franken auf "Buy" belassen. Der Markt reagiere üblicherweise vorsichtig auf die Ausgabe neuer Wandelanleihen, doch im Fall der Online-Apotheke sei dieser Schritt sinnvoll gewesen, schrieb Jan Koch in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Platzierung solcher Papiere. DocMorris ziele damit darauf ab, die Laufzeiten zu verlängern, die Finanzierungskosten zu senken und - was besonders wichtig sei - eine mögliche Verwässerung der Anteile der Aktionäre zu verhindern./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DocMorris Buy

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
12,50 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,47 CHF		 Abst. Kursziel*:
19,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,17 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
22,87%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,53 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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03.09.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
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