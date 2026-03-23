ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 5,00 auf 3,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach den endgültigen Jahreszahlen reduzierte Analyst Sebastian Vogel am Montagnachmittag seine Marktanteilserwartungen für das E-Rezept. Entsprechend senkte er auch seine kurzfristigen Umsatzwachstumsschätzungen, was zudem auch die Margenaussichten limitiert./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 16:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
3,50 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
4,02 CHF
|Abst. Kursziel*:
-12,94%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
3,94 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,12%
|
Analyst Name:
Sebastian Vogel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,74 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|09:06
|DocMorris Sell
|UBS AG
|23.03.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
