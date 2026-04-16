DocMorris Aktie

7,05 EUR +0,16 EUR +2,25 %
STU
7,09 EUR +0,23 EUR +3,28 %
HAML
Marktkap. 299,17 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0

ISIN CH0042615283

Symbol ZRSEF

Deutsche Bank AG

DocMorris Hold

10:21 Uhr
DocMorris Hold
DocMorris AG (ex Zur Rose)
7,05 EUR 0,16 EUR 2,25%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,50 Franken belassen. Die Online-Apotheke sei positiv ins Jahr gestartet, schrieb Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit sei das Unternehmen auf Kurs, um 2026 die operative Gewinnschwelle zu erreichen./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris Hold

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
4,50 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
6,43 CHF		 Abst. Kursziel*:
-29,96%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,74 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

10:21 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
08:11 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
16.04.26 DocMorris Sell UBS AG
16.04.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
24.03.26 DocMorris Sell UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

dpa-afx Ausblick bestätigt DocMorris-Aktie mit Höhenflug: Online-Apotheke wächst und verringert Verlust - auch Redcare fliegt hoch DocMorris-Aktie mit Höhenflug: Online-Apotheke wächst und verringert Verlust - auch Redcare fliegt hoch
finanzen.net SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Handel in Zürich: SPI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: So performt der SPI nachmittags
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS 2: Quartalszahlen von DocMorris schieben auch Redcare an
finanzen.net Schwacher Handel: SPI zeigt sich am Donnerstagmittag leichter
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: DocMorris mit Gewinnen nach Zahlen zum ersten Quartal
EQS Group DocMorris publiziert Einladung zur Generalversammlung
EQS Group DocMorris mit starkem Umsatzwachstum im ersten Quartal 2026 – auf Kurs zum EBITDA-Breakeven
EQS Group DocMorris publishes invitation to the Annual General Meeting
EQS Group DocMorris achieves strong revenue growth in Q1 2026 – on track for EBITDA break-even
EQS Group DocMorris and Google partner to advance one of Europe’s leading AI-powered digital health platform
EQS Group DocMorris achieves 2025 targets – focus on profitability, growth and expansion of digital health platform
EQS Group DocMorris AG announces changes to its Board of Directors
EQS Group Early redemption of the 6.875% Convertible Bonds due 2026
EQS Group DocMorris repurchases convertible bonds maturing in 2026 with a nominal value of around CHF 14.4 million
EQS Group DocMorris achieves 11.1 per cent revenue growth in 2025 – strong fourth quarter
