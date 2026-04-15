DocMorris Aktie

6,77 EUR +0,48 EUR +7,64 %
STU
6,28 CHF +0,54 CHF +9,41 %
SWX
Marktkap. 299,95 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0

ISIN CH0042615283

Symbol ZRSEF

UBS AG

DocMorris Sell

11:06 Uhr
DocMorris Sell
DocMorris AG (ex Zur Rose)
6,77 EUR 0,48 EUR 7,64%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 3,50 Franken auf "Sell" belassen. Die Resultate des ersten Quartals hätten den Markterwartungen entsprochen, schrieb Sebastian Vogel am Donnerstag. Die ziemlich schwache Entwicklung im Rezeptgeschäft in Deutschland spreche allerdings nicht für eine Wachstumsbelebung./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris Sell

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
3,50 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
6,24 CHF		 Abst. Kursziel*:
-43,91%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
6,28 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-44,27%
Analyst Name:
Sebastian Vogel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,74 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

11:06 DocMorris Sell UBS AG
09:01 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
24.03.26 DocMorris Sell UBS AG
23.03.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
23.03.26 DocMorris Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

DocMorris-Aktie mit Höhenflug: Online-Apotheke wächst zum Jahresauftakt und verringert Verlust - auch Redcare höher
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: DocMorris mit Gewinnen nach Zahlen zum ersten Quartal
EQS Group DocMorris publiziert Einladung zur Generalversammlung
EQS Group DocMorris mit starkem Umsatzwachstum im ersten Quartal 2026 – auf Kurs zum EBITDA-Breakeven
EQS Group DocMorris publishes invitation to the Annual General Meeting
EQS Group DocMorris achieves strong revenue growth in Q1 2026 – on track for EBITDA break-even
EQS Group DocMorris and Google partner to advance one of Europe’s leading AI-powered digital health platform
EQS Group DocMorris achieves 2025 targets – focus on profitability, growth and expansion of digital health platform
EQS Group DocMorris AG announces changes to its Board of Directors
EQS Group Early redemption of the 6.875% Convertible Bonds due 2026
EQS Group DocMorris repurchases convertible bonds maturing in 2026 with a nominal value of around CHF 14.4 million
EQS Group DocMorris achieves 11.1 per cent revenue growth in 2025 – strong fourth quarter
