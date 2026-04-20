DAX 24.470 +0,2%ESt50 5.983 +0,0%MSCI World 4.633 -0,1%Top 10 Crypto 9,7715 +0,6%Nas 24.404 -0,3%Bitcoin 64.618 +0,4%Euro 1,1759 -0,2%Öl 95,20 +1,5%Gold 4.781 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 Plug Power A1JA81 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DocMorris Aktie

Kaufen
Verkaufen
DocMorris Aktien-Sparplan
8,22 EUR +0,47 EUR +6,00 %
STU
8,22 EUR +0,52 EUR +6,69 %
HAML
Marktkap. 346,65 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Q6J0

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0042615283

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZRSEF

DocMorris Sell

13:41 Uhr
DocMorris Sell
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
8,22 EUR 0,47 EUR 6,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 3,50 auf 4,00 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach den jüngsten Aussagen der Online-Apotheke zur Geschäftsentwicklung rechne er mit einer Fortsetzung der Trends aus dem ersten Quartal und hebe seine Schätzungen an, schrieb Sebastian Vogel in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Mit Blick auf den Zeitpunkt für das Erreichen der Gewinnschwelle bleibe er aber vorsichtig./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 15:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DocMorris Sell

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
4,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
7,51 CHF		 Abst. Kursziel*:
-46,77%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sebastian Vogel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,99 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

13:41 DocMorris Sell UBS AG
20.04.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
17.04.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
17.04.26 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
16.04.26 DocMorris Sell UBS AG
mehr Analysen

DocMorris AG (ex Zur Rose) zu myNews hinzufügen