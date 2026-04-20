ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 3,50 auf 4,00 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach den jüngsten Aussagen der Online-Apotheke zur Geschäftsentwicklung rechne er mit einer Fortsetzung der Trends aus dem ersten Quartal und hebe seine Schätzungen an, schrieb Sebastian Vogel in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Mit Blick auf den Zeitpunkt für das Erreichen der Gewinnschwelle bleibe er aber vorsichtig./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 15:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
4,00 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
7,51 CHF
|Abst. Kursziel*:
-46,77%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sebastian Vogel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,99 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|13:41
|DocMorris Sell
|UBS AG
|20.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
