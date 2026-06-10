Fraport Aktie
Marktkap. 6,19 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 95 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg wertete am Donnerstag die Summe-aller-Teile (SOTP) der europäischen Flughafenaktien aus. Bei Fraport und Aeroport de Paris (ADP) sieht er weiterhin den klarsten Value./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 13:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Overweight
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
96,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
66,75 €
|Abst. Kursziel*:
43,82%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
70,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,31%
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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