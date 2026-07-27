DAX 25.361 +1,0%ESt50 6.282 +0,0%MSCI World 4.787 -0,2%Top 10 Crypto 8,1925 -4,4%Nas 24.932 -0,2%Bitcoin 55.730 -0,5%Euro 1,1367 +0,0%Öl 87,88 -0,5%Gold 4.047 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen schwächer -- Apple verklagt OpenAI - Mercedes-Benz übertrifft Margen-Erwartungen
Top News
Fallende Ölpreise dürften weiterhin stützen: DAX freundlich erwartet Fallende Ölpreise dürften weiterhin stützen: DAX freundlich erwartet
Experte: Warum Tesla und SpaceX als Value-Aktien gelten sollen Experte: Warum Tesla und SpaceX als Value-Aktien gelten sollen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Tesla Aktie

Kaufen
Verkaufen
Tesla Aktien-Sparplan
266,50 EUR -4,75 EUR -1,75 %
STU
308,00 USD -1,11 USD -0,36 %
nachbörslich
BTT
finanzen.net zero
Tesla jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 1,09 Bio. EUR

KGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1CX3T

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US88160R1014

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TSLA

Deutsche Bank AG

Tesla Buy

08:01 Uhr
Tesla Buy
Aktie in diesem Artikel
Tesla
266,50 EUR -4,75 EUR -1,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla von 465 auf 420 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Im Nachgang der Geschäftszahlen sei klar, dass das Robotaxi und der humanoide Roboter Optimus langsamere Fortschritte machten als erwartet, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Darüber hinaus habe die Stimmung im KI-Bereich nachgelassen und eine mögliche Fusion mit SpaceX sorge für zusätzliche Volatilität. Der Experte sieht Tesla jetzt vor einer Phase ohne nennenswerte Meilensteine, hält aber an seiner Kaufempfehlung fest./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 09:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukas Gojda / Shutterstock

Zusammenfassung: Tesla Buy

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 420,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 309,22		 Abst. Kursziel*:
35,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 308,00		 Abst. Kursziel aktuell:
36,36%
Analyst Name:
Edison Yu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 412,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

08:01 Tesla Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Tesla Neutral UBS AG
23.07.26 Tesla Kaufen DZ BANK
23.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Tesla

finanzen.net Intrinsischer Wert Experte: Warum Tesla und SpaceX als Value-Aktien gelten sollen Experte: Warum Tesla und SpaceX als Value-Aktien gelten sollen
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Oracle-Aktie im Sinkflug: Wie Larry Ellison in zehn Monaten über 200 Milliarden US-Dollar verlor
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Tesla auf 420 Dollar - 'Buy'
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla tendiert am Abend auf rotem Terrain
finanzen.net Greift BYD auch hier jetzt Tesla an? Teaser entfacht Roboter-Spekulationen - Aktie unaufgeregt
finanzen.net Der nächste Musk-Gigant nach Tesla und SpaceX? Boring Company könnte zur Milliardenfirma werden
finanzen.net Tesla Aktie News: Anleger schicken Tesla am Montagnachmittag ins Minus
finanzen.net SK hynix-Aktie: Hebel-ETFs starten, doch nicht jeder sollte zugreifen
MotleyFool Tesla Is Down 30% This Year. Here's Why I'm Still Waiting on the Sidelines.
MotleyFool Prediction: SpaceX Stock Will Fall After Aug. 4
MotleyFool Is Tesla a Buy After Its Latest Earnings Report?
Benzinga SpaceX Stock Slides but Cathie Wood Keeps Buying — Tesla Gets an Ark Boost Too
Benzinga Gary Black Says Only People &#39;Shocked&#39; by Tesla, SpaceX Stock Prices Are Those That Didn&#39;t Do the Math as Ross Gerber Smells Buying Opportunity
MotleyFool Tesla Stock is Crashing! (If only there were someone to caution investors about the overvaluation)
MotleyFool SpaceX Stock Plummets 50% Below Its Post-IPO High. History Says a $5,000 Investment Will Be Worth This Much by June 2027.
Benzinga This Congressman Slammed Elon Musk — Then Bought SpaceX Stock
RSS Feed
Tesla zu myNews hinzufügen