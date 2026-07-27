Tesla Aktie
Marktkap. 1,09 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla von 465 auf 420 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Im Nachgang der Geschäftszahlen sei klar, dass das Robotaxi und der humanoide Roboter Optimus langsamere Fortschritte machten als erwartet, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Darüber hinaus habe die Stimmung im KI-Bereich nachgelassen und eine mögliche Fusion mit SpaceX sorge für zusätzliche Volatilität. Der Experte sieht Tesla jetzt vor einer Phase ohne nennenswerte Meilensteine, hält aber an seiner Kaufempfehlung fest./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 09:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukas Gojda / Shutterstock
Zusammenfassung: Tesla Buy
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
$ 420,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 309,22
|Abst. Kursziel*:
35,83%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 308,00
|Abst. Kursziel aktuell:
36,36%
|
Analyst Name:
Edison Yu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 412,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
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