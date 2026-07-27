Tesla Aktie
Marktkap. 1,09 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla von 500 auf 480 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Ein Zusammengehen von Tesla und SpaceX würde eine "ansprechende vertikale Integration vom Orbit bis zum Boden" bedeuten, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein solches "Ökosystem" würde von Konnektivität über autonom fahrende Fahrzeuge bis hin zu humanoiden Robotern reichen. Das niedrigere Kursziel begründete der Experte derweil mit niedrigeren Schätzungen für das Robotaxi von Tesla./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 22:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 22:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Outperform
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 480,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 309,22
|Abst. Kursziel*:
55,23%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 305,81
|Abst. Kursziel aktuell:
56,96%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 409,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Tesla
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|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|13.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.