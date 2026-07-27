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Tesla Aktie

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Tesla Outperform

11:06 Uhr
Tesla Outperform
Aktie in diesem Artikel
Tesla
269,40 EUR -1,85 EUR -0,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla von 500 auf 480 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Ein Zusammengehen von Tesla und SpaceX würde eine "ansprechende vertikale Integration vom Orbit bis zum Boden" bedeuten, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein solches "Ökosystem" würde von Konnektivität über autonom fahrende Fahrzeuge bis hin zu humanoiden Robotern reichen. Das niedrigere Kursziel begründete der Experte derweil mit niedrigeren Schätzungen für das Robotaxi von Tesla./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 22:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 22:13 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Outperform

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 480,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 309,22		 Abst. Kursziel*:
55,23%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 305,81		 Abst. Kursziel aktuell:
56,96%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 409,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

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