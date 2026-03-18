Tesla Aktie
Marktkap. 1,29 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla vor Auslieferungszahlen im ersten Quartal mit einem Kursziel von 352 US-Dollar auf "Sell" belassen. Er rechne mit 345.000 ausgelieferten Fahrzeugen des Herstellers von Elektroautos, schrieb Joseph Spak in seinem Ausblick am Donnerstag. Für den Aktienkurs seien die aber wohl nicht besonders relevant, der hänge gegenwärtig mehr von Wachstumschancen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz ab./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 12:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Sell
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 352,00
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
$ 392,78
|Abst. Kursziel*:
-10,38%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
$ 383,93
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,32%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 363,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
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