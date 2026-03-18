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Symbol TSLA

UBS AG

Tesla Sell

10:46 Uhr
Tesla Sell
Aktie in diesem Artikel
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla vor Auslieferungszahlen im ersten Quartal mit einem Kursziel von 352 US-Dollar auf "Sell" belassen. Er rechne mit 345.000 ausgelieferten Fahrzeugen des Herstellers von Elektroautos, schrieb Joseph Spak in seinem Ausblick am Donnerstag. Für den Aktienkurs seien die aber wohl nicht besonders relevant, der hänge gegenwärtig mehr von Wachstumschancen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz ab./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 12:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Sell

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 352,00
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
$ 392,78		 Abst. Kursziel*:
-10,38%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
$ 383,93		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,32%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 363,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

10:46 Tesla Sell UBS AG
17.03.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
12.03.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
04.03.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
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