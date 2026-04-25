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Symbol TSLA

RBC Capital Markets

Tesla Outperform

08:01 Uhr
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Tesla
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla mit einem Kursziel von 475 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur mit der Quartalszahlen-Vorlage angehobenen Investitionsplanung für 2026 habe der Elektroautobauer signalisiert, dass die zusätzlichen 5 Milliarden Dollar die Untergrenze seien, schrieb Tom Narayan in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Damit könnte Tesla die Herstellung eigener KI-Chips sowie die Expansion im Solarenergiebereich finanzieren. Anders als in den USA und Europa sei in China mit dem Thema Autonomes Fahren wohl kaum viel zusätzliches Geld zu verdienen - dieses zähle zu den dortigen Markteintritts-Bedingungen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 23:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 23:26 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Outperform

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 475,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 376,30		 Abst. Kursziel*:
26,23%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 375,21		 Abst. Kursziel aktuell:
26,60%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 362,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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