Tesla Aktie
Marktkap. 1,21 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla mit einem Kursziel von 475 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur mit der Quartalszahlen-Vorlage angehobenen Investitionsplanung für 2026 habe der Elektroautobauer signalisiert, dass die zusätzlichen 5 Milliarden Dollar die Untergrenze seien, schrieb Tom Narayan in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Damit könnte Tesla die Herstellung eigener KI-Chips sowie die Expansion im Solarenergiebereich finanzieren. Anders als in den USA und Europa sei in China mit dem Thema Autonomes Fahren wohl kaum viel zusätzliches Geld zu verdienen - dieses zähle zu den dortigen Markteintritts-Bedingungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 23:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 23:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Outperform
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 475,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 376,30
|Abst. Kursziel*:
26,23%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 375,21
|Abst. Kursziel aktuell:
26,60%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 362,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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