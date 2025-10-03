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Symbol TSLA

Barclays Capital

Tesla Equal Weight

16:06 Uhr
Tesla Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Tesla
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla nach der Vorlage von Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Dan Levy legte seinen Fokus in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung stark auf die Investitionspläne des Elektroautobauers. Diese Phase sei entscheidend, um Potenziale im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu erschließen. Der Markt warte bei diesen Initiativen auf bedeutende Fortschritte./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 378,09		 Abst. Kursziel*:
-4,78%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 369,27		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,51%
Analyst Name:
Dan Levy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 396,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:36 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Tesla Outperform RBC Capital Markets
08:01 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
22.04.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
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