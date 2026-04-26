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Symbol TSLA

Deutsche Bank AG

Tesla Buy

17:56 Uhr
Tesla Buy
Aktie in diesem Artikel
Tesla
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla nach der Vorlage von Finanzdaten zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 465 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen des Robotaxi und des humanoiden Allzweckroboters Optimus schienen sich langsamer zu entwickeln als angenommen, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Aktien des Konzerns werde es wohl schwer werden, in Fahrt zu kommen, bevor solche KI-basierten Produkte deutliche Erfolge zeigen./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: John Keeble/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Buy

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 465,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 367,04		 Abst. Kursziel*:
26,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 375,07		 Abst. Kursziel aktuell:
23,98%
Analyst Name:
Edison Yu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 362,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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