Tesla Aktie
Marktkap. 1,21 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla nach der Vorlage von Finanzdaten zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 465 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen des Robotaxi und des humanoiden Allzweckroboters Optimus schienen sich langsamer zu entwickeln als angenommen, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Aktien des Konzerns werde es wohl schwer werden, in Fahrt zu kommen, bevor solche KI-basierten Produkte deutliche Erfolge zeigen./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: John Keeble/Getty Images
Zusammenfassung: Tesla Buy
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
$ 465,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 367,04
|Abst. Kursziel*:
26,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 375,07
|Abst. Kursziel aktuell:
23,98%
|
Analyst Name:
Edison Yu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 362,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Tesla
|17:56
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|17:56
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|17:56
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|23.04.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.