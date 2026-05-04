BASF Aktie
Marktkap. 48,48 Mrd. EURKGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF nach Zahlen zum ersten Quartal von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dem höheren Kursziel liege die Annahme längerfristig steigender Gewinnmargen zugrunde, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer Studie am Dienstag. Mit ihrer Schätzung für den operativen Gewinn (Ebitda) in diesem Jahr liege sie um fünf beziehungsweise sieben Prozent über den jeweiligen Konsensschätzungen von Bloomberg respektive Vara./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Buy
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
52,99 €
|Abst. Kursziel*:
13,23%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
53,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,82%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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