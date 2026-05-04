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Marktkap. 48,48 Mrd. EUR

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Deutsche Bank AG

BASF Buy

14:06 Uhr
BASF Buy
Aktie in diesem Artikel
BASF
53,18 EUR 0,57 EUR 1,08%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF nach Zahlen zum ersten Quartal von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dem höheren Kursziel liege die Annahme längerfristig steigender Gewinnmargen zugrunde, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer Studie am Dienstag. Mit ihrer Schätzung für den operativen Gewinn (Ebitda) in diesem Jahr liege sie um fünf beziehungsweise sieben Prozent über den jeweiligen Konsensschätzungen von Bloomberg respektive Vara./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Buy

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
52,99 €		 Abst. Kursziel*:
13,23%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
53,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,82%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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