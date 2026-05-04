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Marktkap. 78,2 Mrd. EUR

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WKN 929198

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ISIN US9113121068

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Symbol UPS

UBS AG

United Parcel Service Buy

15:41 Uhr
United Parcel Service Buy
Aktie in diesem Artikel
United Parcel Service Inc. (UPS)
83,00 EUR 0,82 EUR 1,00%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für UPS auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 US-Dollar belassen. Die Rücksetzer bei Aktien von US-Logistikern aus Sorge vor Konkurrenz durch Amazon sei übertrieben, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte bewertet die Strategie des Onlinehändlers zwar negativ für die Branche, vor allem im Bereich der B2B-Pakete. Er sieht darin aber kein neues Risiko, da neue Supply-Chain-Angebote im September 2023 schon angekündigt worden seien./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 23:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 23:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Parcel Service Buy

Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 123,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 96,31		 Abst. Kursziel*:
27,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 97,53		 Abst. Kursziel aktuell:
26,12%
Analyst Name:
Thomas Wadewitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 115,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

15:41 United Parcel Service Buy UBS AG
29.04.26 United Parcel Service Buy UBS AG
29.04.26 United Parcel Service Hold Deutsche Bank AG
29.04.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
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