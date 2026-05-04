HUGO BOSS Aktie

35,61 EUR -0,14 EUR -0,39 %
STU
Marktkap. 2,49 Mrd. EUR

KGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
WKN A1PHFF

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol HUGPF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Manjari Dhar lobte in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung, dass das erste Quartal über den Erwartungen gelegen habe. Sie erwähnte vor allem eine starke Bruttomarge und die gute Kostenkontrolle. Besonders erfreulich seien auch die Rückkehr zum Wachstum in der Region Asien-Pazifik und ein stärkeres Abschneiden im Einzelhandel./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:14 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS Sector Perform

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
35,83 €		 Abst. Kursziel*:
6,06%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
35,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,71%
Analyst Name:
Manjari Dhar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

