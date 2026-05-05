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Marktkap. 66,67 Mrd. EUR

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Symbol NOKBF

Deutsche Bank AG

Nokia Buy

09:36 Uhr
Nokia Buy
Aktie in diesem Artikel
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
11,95 EUR -0,50 EUR -3,98%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 8,50 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht des Netzwerkausrüsters für die Telekombranche habe eine bedeutende Anhebung der Prognosen für Netzwerktechnologie enthalten, schrieb Robert Sanders in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zu verdanken sei dies der Nachfrage im Bereich KI-Rechenzentren./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nokia Buy

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
13,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,90 €		 Abst. Kursziel*:
13,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,02%
Analyst Name:
Robert Sanders 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:36 Nokia Buy Deutsche Bank AG
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29.04.26 Nokia Underweight Barclays Capital
28.04.26 Nokia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.04.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
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