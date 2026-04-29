Nokia Aktie

11,56 EUR +0,41 EUR +3,63 %
FSE
11,57 EUR +0,45 EUR +4,05 %
HAML
Marktkap. 59,31 Mrd. EUR

KGV 47,99
WKN 870737

ISIN FI0009000681

Symbol NOKBF

UBS AG

Nokia Neutral

13:16 Uhr
Nokia Neutral
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
11,56 EUR 0,41 EUR 3,63%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nokia nach dem Quartalsbericht von 5,50 auf 11,00 Euro verdoppelt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die inzwischen greifbaren Fortschritte im Bereich KI spiegelten sich bereits im gestiegenen Aktienkurs des Netzwerk-Infrastrukturanbieters für die Telekombranche wider, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 10:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Neutral

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
11,40 €		 Abst. Kursziel*:
-3,51%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
11,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,80%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

13:16 Nokia Neutral UBS AG
29.04.26 Nokia Underweight Barclays Capital
28.04.26 Nokia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.04.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
