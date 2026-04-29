ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nokia nach dem Quartalsbericht von 5,50 auf 11,00 Euro verdoppelt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die inzwischen greifbaren Fortschritte im Bereich KI spiegelten sich bereits im gestiegenen Aktienkurs des Netzwerk-Infrastrukturanbieters für die Telekombranche wider, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 10:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
11,40 €
|Abst. Kursziel*:
-3,51%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
11,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,80%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|13:16
|Nokia Neutral
|UBS AG
|29.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
