Ferrari Aktie
Marktkap. 52 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen und bestätigten Jahreszielen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 US-Dollar belassen. "Sehr beruhigend in Anbetracht des Umfeldes", titelte Analyst Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dass Ferrari die durch den Iran-Krieg verursachten Störungen habe bewältigen können, indem der Sportwagenbauer Lieferungen in andere Regionen, insbesondere in die USA, vorgezogen habe, spreche Bände über dessen Fähigkeit, Allokationen und Kundenlieferungen extrem kurzfristig anzupassen ? basierend auf einem Auftragsbestand, der bis Ende 2027 reiche./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Outperform
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
283,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
278,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
402,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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