UBS AG

Fresenius SECo Buy

14:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Medizinkonzerns seien "eigentlich okay", kommentierte Graham Doyle am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) sehe etwas schwach aus. Doch die Aktien seien im Vorfeld der Zahlen schwach gelaufen, und der konservative Ausblick beinhalte Spielraum nach oben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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