Fresenius Aktie
Marktkap. 22,99 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Medizinkonzerns seien "eigentlich okay", kommentierte Graham Doyle am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) sehe etwas schwach aus. Doch die Aktien seien im Vorfeld der Zahlen schwach gelaufen, und der konservative Ausblick beinhalte Spielraum nach oben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
54,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
39,15 €
|Abst. Kursziel*:
37,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
39,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,17%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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|Fresenius Buy
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|Deutsche Bank AG
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|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
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