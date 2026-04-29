Fresenius Aktie
Marktkap. 22,97 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Mit der Gesundheitsreform dürften die Bad Homburger gut zurechtkommen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,22 €
|Abst. Kursziel*:
38,28%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,72%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|13:06
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:06
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:06
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|22.04.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.