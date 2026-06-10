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Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

13:01 Uhr
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Underperform" belassen. Die Produktions- und Exportdaten aus Mexiko für Mai lägen im Einklang mit dem Umsatzausblick der Schwaben für das zweite Quartal, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Für Daimler Truck seien sie besonders aussagekräftig, da etwa 60 Prozent ihrer Absatzvolumina in den USA aus Mexiko importiert werde./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
42,54 €		 Abst. Kursziel*:
-17,72%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
40,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,58%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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