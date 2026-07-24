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flatexDEGIRO Aktie

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37,58 EUR +1,00 EUR +2,73 %
STU
finanzen.net zero
flatexDEGIRO jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 4,01 Mrd. EUR

KGV 24,57 Div. Rendite 0,82%
WKN wurde kopiert
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Symbol FNNTF

UBS AG

flatexDEGIRO Buy

14:01 Uhr
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
flatexDEGIRO AG
37,58 EUR 1,00 EUR 2,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 46,50 auf 48,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke Gewinnwachstum werde nach wie vor nicht ausreichend gewürdigt, schrieb Amit Jagadeesh in einer Analyse vom Freitag. Die Zahlen des Online-Brokers für das zweite Quartal seien besser als erwartet gewesen. Der Experte sieht eine überzeugende Kombination aus prozentual zweistelligem Umsatzwachstum, steigenden Margen und attraktiver Bewertung./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 11:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,56 €		 Abst. Kursziel*:
27,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,73%
Analyst Name:
Amit Jagadeesh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

14:01 flatexDEGIRO Buy UBS AG
13:56 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
22.07.26 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
13.07.26 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
08.07.26 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
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Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

finanzen.net XETRA-Handel: MDAX mittags mit Gewinnen
finanzen.net MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in flatexDEGIRO von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel im Plus
TraderFox Stocks in Action: Sartorius, Flatex, FUCHS, STMicroelectronics und Daimler Truck.
dpa-afx ROUNDUP: Flatexdegiro hebt Gewinnprognose erneut an - Aktie verliert
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start im Minus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Flatexdegiro auf 40 Euro - 'Hold'
dpa-afx ROUNDUP: Flatexdegiro hebt Gewinnprognose erneut an - Umsatzziel bestätigt
EQS Group EQS-News: Online broker flatexDEGIRO further expands record results and increases Net Income by 55 Percent
EQS Group EQS-Adhoc: flatexDEGIRO SE: Net Income in the second quarter significantly above market expectations, Net Income guidance raised
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO surpasses €100 billion in customer securities under custody 
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO accelerates its growth trajectory and expects to achieve its 2027 financial targets already in 2026, one year ahead of schedule
EQS Group EQS-Adhoc: flatexDEGIRO SE: Full-year 2026 guidance raised, financial targets originally set for 2027 expected to be achieved already in 2026, one year ahead of time
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