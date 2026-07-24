flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 4,01 Mrd. EURKGV 24,57 Div. Rendite 0,82%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 46,50 auf 48,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke Gewinnwachstum werde nach wie vor nicht ausreichend gewürdigt, schrieb Amit Jagadeesh in einer Analyse vom Freitag. Die Zahlen des Online-Brokers für das zweite Quartal seien besser als erwartet gewesen. Der Experte sieht eine überzeugende Kombination aus prozentual zweistelligem Umsatzwachstum, steigenden Margen und attraktiver Bewertung./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 11:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
37,56 €
|Abst. Kursziel*:
27,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,73%
|
Analyst Name:
Amit Jagadeesh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|14:01
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|13:56
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|14:01
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|13:56
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|14:01
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|13:56
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|08.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11.07.22
|flatexDEGIRO Underweight
|Morgan Stanley
|22.07.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.