Santander Aktie
Marktkap. 175,85 Mrd. EURKGV 11,12 Div. Rendite 1,93%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander nach Zahlen zum zweiten Quartal von 12,10 auf 13,55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Aufwärtstrend mit Blick auf die Profitabilität der spanischen Großbank habe sich fortgesetzt, schrieb Alfredo Alonso in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Entwicklung bestätige deutlich die strategische Neuausrichtung, die erhebliches Wachstumspotenzial erschließe. Die Übernahmen der britischen TSB und der US-Regionalbank Webster Bank seien zwar komplex, strategisch jedoch gut gewählt, um die Beiträge aus Großbritannien und den USA zu steigern./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Buy
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
13,55 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
12,34 €
|Abst. Kursziel*:
9,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
12,31 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,04%
|
Analyst Name:
Alfredo Alonso
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|13:56
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|Santander Buy
|UBS AG
|22.07.26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:56
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|Santander Buy
|UBS AG
|22.07.26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:56
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Santander Buy
|UBS AG
|22.07.26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.06.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.05.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets