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Rohstoffpreise aktuell

Rohstoffkurse am Abend

27.07.26 20:43 Uhr
Rohstoffkurse am Abend | finanzen.net

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.160,50 USD -21,50 USD -0,68%
News
Baumwolle
0,79 USD 0,01 USD 1,01%
News
Bleipreis
1.865,50 USD -9,35 USD -0,50%
News
Dieselpreis Benzin
2,19 EUR 0,00 EUR 0,14%
News
EEX Strompreis Phelix DE
118,00 EUR 2,15 EUR 1,86%
News
Erdgaspreis - TTF
58,16 EUR -5,47 EUR -8,59%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,75 USD -0,12 USD -4,14%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.077,86 USD 21,93 USD 0,54%
News
Haferpreis
3,15 USD -0,14 USD -4,11%
News
Heizölpreis
108,31 USD -2,11 USD -1,91%
News
Holzpreis
647,00 USD -7,50 USD -1,15%
News
Kaffeepreis
3,25 USD 0,11 USD 3,43%
News
Kakaopreis
3.832,00 GBP -188,00 GBP -4,68%
News
Kohlepreis
120,00 USD -0,25 USD -0,21%
News
Kupferpreis
13.616,00 USD -128,85 USD -0,94%
News
Lebendrindpreis
2,25 USD -0,02 USD -0,94%
News
Mageres Schwein Preis
1,03 USD USD 0,15%
News
Maispreis
4,51 USD -0,13 USD -2,80%
News
Mastrindpreis
3,37 USD -0,08 USD -2,34%
News
Milchpreis
15,76 USD -0,03 USD -0,19%
News
Naphthapreis (European)
756,90 USD -7,80 USD -1,02%
News
Nickelpreis
17.205,00 USD 13,50 USD 0,08%
News
Ölpreis (Brent)
88,20 USD -8,58 USD -8,87%
News
Ölpreis (WTI)
82,26 USD -7,05 USD -7,89%
News
Orangensaftpreis
1,41 USD USD -0,21%
News
Palladiumpreis
1.290,50 USD 44,50 USD 3,57%
News
Palmölpreis
4.551,00 MYR -42,00 MYR -0,91%
News
Platinpreis
1.624,00 USD 28,50 USD 1,79%
News
Rapspreis
525,00 EUR -21,75 EUR -3,98%
News
Reispreis
13,63 USD -0,35 USD -2,47%
News
Silberpreis
58,37 USD 0,11 USD 0,19%
News
Sojabohnenmehlpreis
321,00 USD -10,30 USD -3,11%
News
Sojabohnenölpreis
0,71 USD -0,03 USD -3,98%
News
Sojabohnenpreis
12,06 USD -0,42 USD -3,35%
News
Super Benzin
2,14 EUR -0,00 EUR -0,05%
News
Weizenpreis
233,25 EUR -8,50 EUR -3,52%
News
Zinkpreis
3.632,00 USD -20,85 USD -0,57%
News
Zinnpreis
53.795,00 USD -101,00 USD -0,19%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -1,29%
News

Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.073,44 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 20:40 Uhr um 0,43 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.055,93 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Silberpreis um -0,02 Prozent auf 58,25 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 58,26 US-Dollar.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.618,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,41 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.595,50 US-Dollar).

Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 3,49 Prozent auf 1.289,50 US-Dollar, nach 1.246,00 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 20:31 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -8,72 Prozent auf 88,34 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 96,78 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -7,43 Prozent auf 82,67 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 89,31 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit einem Kursgewinn. Um 20:27 Uhr notiert der Baumwolle 1,01 Prozent stärker bei 0,79 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,79 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Haferpreis im Sinkflug. Um 20:18 Uhr gibt der Haferpreis um -4,11 Prozent auf 3,15 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,28 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Kaffeepreis um 3,43 Prozent auf 3,25 US-Dollar zu. Gestern war der Kaffeepreis noch 3,14 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Lebendrindpreis im Sinkflug. Um 20:05 Uhr gibt der Lebendrindpreis um -0,94 Prozent auf 2,25 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,27 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -2,80 Prozent auf 4,51 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Maispreis noch bei 4,64 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Mastrindpreis um -2,34 Prozent auf 3,37 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Mastrindpreis bei 3,45 US-Dollar.

Mit dem Orangensaftpreis geht es indes nach unten. Der Orangensaftpreis gibt -0,21 Prozent auf 1,41 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1,42 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Sojabohnenpreis um -3,35 Prozent auf 12,06 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,48 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -3,11 Prozent auf 321,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 331,30 US-Dollar.

Zudem fällt der Sojabohnenölpreis. Um -3,98 Prozent reduziert sich der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr auf 0,71 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenölpreis am Vortag noch bei 0,74 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -1,29 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -3,83 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:39 Uhr auf 2,76 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 2,87 US-Dollar lag.

Zudem zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Aufwind. Um 20:05 Uhr zieht der Mageres Schwein Preis um 0,15 Prozent auf 1,03 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,03 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Milchpreis um 20:10 Uhr ab. Es geht -0,19 Prozent auf 15,76 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 15,79 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Heizölpreis um -1,44 Prozent auf 108,84 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 110,42 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Reispreis bei 13,63 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,47 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,98 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Holzpreis um -1,07 Prozent auf 647,50 US-Dollar. Gestern stand der Holzpreis noch bei 654,50 US-Dollar.

Indes gibt der Erdgaspreis - TTF nach. Für den Erdgaspreis - TTF geht es nach 63,62 Euro am Vortag auf 58,16 Euro nach unten (--8,59 Prozent).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olivier Le Moal / Shutterstock

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