NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander nach Quartalszahlen und der Ankündigung des Kaufs von Webster Financial Corporation (WBS) auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Beim Vorsteuergewinn habe das spanische Kredithaus die Markterwartungen übertroffen, schrieb Benjamin Toms in seiner Analyse vom Mittwoch. Die Veröffentlichung enthalte aber eine Menge Aspekte, die sich in der Schwebe befänden. Am Markt brauche man nun etwas Zeit, sich auf die angekündigte Transaktion und die neuen Ziele von Santander für 2028 einzustellen. Mit dem Kauf beschleunige Santander gleichwohl das Wachstum./ajx/tih

