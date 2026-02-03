DAX 24.642 -0,6%ESt50 5.976 -0,3%MSCI World 4.522 +0,0%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.266 +0,4%Euro 1,1814 +0,0%Öl 67,62 -0,3%Gold 5.057 +2,2%
Santander Aktie

10,63 EUR +0,17 EUR +1,63 %
STU
9,79 CHF -0,35 CHF -3,45 %
BRX
Marktkap. 162,12 Mrd. EUR

KGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872

ISIN ES0113900J37

Symbol BCDRF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander nach Quartalszahlen und der Ankündigung des Kaufs von Webster Financial Corporation (WBS) auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Beim Vorsteuergewinn habe das spanische Kredithaus die Markterwartungen übertroffen, schrieb Benjamin Toms in seiner Analyse vom Mittwoch. Die Veröffentlichung enthalte aber eine Menge Aspekte, die sich in der Schwebe befänden. Am Markt brauche man nun etwas Zeit, sich auf die angekündigte Transaktion und die neuen Ziele von Santander für 2028 einzustellen. Mit dem Kauf beschleunige Santander gleichwohl das Wachstum./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:54 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:54 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

09:51 Santander Overweight Barclays Capital
09:46 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
22.01.26 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Santander Buy UBS AG
20.01.26 Santander Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

finanzen.net Milliardenschwerer Deal Santander mit Milliardenübernahme von Webster Financial und Gewinnplus - Aktien reagieren uneinheitlich Santander mit Milliardenübernahme von Webster Financial und Gewinnplus - Aktien reagieren uneinheitlich
dpa-afx ROUNDUP: Banco Santander will US-Bank Webster kaufen - Gewinn steigt 2025
dpa-afx ROUNDUP: Banco Santander will Webster Financial für 12 Milliarden Dollar kaufen
dpa-afx Banco Santander will Webster Financial für 12 Milliarden US-Dollar kaufen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santander von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Januar 2026: So schätzen Experten die Santander-Aktie ein
Dow Jones Santander-Aktie unter Druck: Bank schließt 44 Filialen in Großbritannien
dpa-afx Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank gesucht: Fed-Entscheid und Zahlenvorlagen treiben an
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Financial Times Santander agrees $12.2bn deal to buy north-east US bank Webster Financial
Financial Times Santander agrees $12.2bn deal to buy north-east US bank Webster Financial
EN, TheGuardian Santander offers 98% mortgage for first-time buyers - with strict rules
Benzinga Earnings Preview For Banco Santander
Financial Times Santander launches 98% mortgage for first-time buyers
Benzinga Banco Santander Chile Earnings Review: Q4 Summary
Benzinga Earnings Summary: Banco Santander Chile Q4
Benzinga Banco Santander Chile Earnings Report: Q4 Overview
