Infineon Aktie
Marktkap. 54,53 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. "Stark, mit einer KI-Kirsche on top", ist der Bericht der Münchner zum ersten Geschäftsquartal laut dem Experten Francois-Xavier Bouvignies. Die Aktien dürften auf den neuen Ausblick für das Geschäft mit KI-Chips für 2027 und die hohe Bruttomarge positiv reagieren, schrieb er am Mittwochmorgen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,29 €
|Abst. Kursziel*:
9,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,78%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Infineon AG
|11:11
|Infineon Buy
|UBS AG
|09:51
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Infineon Buy
|Warburg Research
|09:26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|09:21
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Infineon Buy
|UBS AG
|09:51
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Infineon Buy
|Warburg Research
|09:26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|09:21
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Infineon Buy
|UBS AG
|09:36
|Infineon Buy
|Warburg Research
|09:26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|09:21
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Infineon Buy
|UBS AG
|30.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.