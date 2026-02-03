DAX24.746 -0,1%Est505.999 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8200 -1,3%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.500 +0,8%Euro1,1810 -0,1%Öl67,75 -0,1%Gold5.060 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Zalando ZAL111 BASF BASF11 Bayer BAY001 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabilisiert sich um Nulllinie -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- Bayer, DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, Gold im Fokus
Top News
Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
GSK-Aktie höher: Pharmakonzern schlägt sich besser als erwartet - Ziele bestätigt GSK-Aktie höher: Pharmakonzern schlägt sich besser als erwartet - Ziele bestätigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

AMS Osram sieht Wachstumspotential bei Digital Photonics - Aktie beflügelt

04.02.26 11:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
9,70 EUR 0,88 EUR 9,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
40,56 EUR -0,19 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX) - AMS Osram (ams-OSRAM) sieht sich nach dem Verkauf des nicht-optischen Sensorgeschäfts an Infineon in einer guten Position. Das Unternehmen soll zum führenden Anbieter im Bereich Digital Photonics werden. Dabei liegt der Fokus auf optischen Halbleitern für die Erzeugung von Licht und für Sensoren. "Wir sind künftig das Photonic Powerhouse", sagte Konzernchef Aldo Kamper am Mittwoch. Verwendet werden die optischen Halbleiter etwa in der Autoindustrie, bei Augmented-Reality-Brillen, in der Robotik oder für optische Datenverbindungen in KI-Rechenzentren.

Wer­bung

Die in der Schweiz notierten Aktien sprangen am Vormittag um rund elf Prozent nach oben. Damit notieren die seit längerem unter Druck stehenden Papiere wieder auf den Niveaus vom Anfang des Jahres. Positiv aufgenommen wird von den Analysten nicht zuletzt der Kaufpreis, der von den Experten durchgehend als attraktiv bezeichnet wird. Das Unternehmen könne damit seine Verschuldung deutlich reduzieren.

Die Analysten der ZKB betonen ebenfalls die deutliche Entlastung der Bilanz. Zudem erhalte das Management mehr Zeit für eine strategische Neuausrichtung, schreibt Analyst Michael Inauen. Das laufende Geschäftsjahr sieht der Experte als Übergangsjahr mit tendenziell tieferen Ergebnissen, während die Neuausrichtung einiges an Zeit benötigen werde, um die vollen Stärken zu entfalten. Den Bereich Digital Photonics sehe er generell als sehr spannend an, dieser sei aber noch am Beginn eines möglichen Aufschwungs. Das Autolampen-Geschäft werde derweil wohl die "Cash Cow" bleiben.

Der Verkauf des hochmargigen Geschäfts mit den nicht-optischen Sensoren habe allerdings auch einen Preis, kommentiert derweil Vontobel-Analyst Mark Diethelm. So dürften zumindest im laufenden Jahr noch weitere Kosten anfallen, zudem scheine auch das neue Wachstumsziel für das Halbleiter-Geschäft niedriger auszufallen. Die neuen Ziele implizierten zudem, dass der freie Mittelzufluss im Zeitraum 2026 bis 2029 unter Druck bleiben werde. AMS Osram hatte am Vorabend den Verkauf an Infineon angekündigt. Damit sinkt die Verschuldung markant. Konkret erhält AMS Osram für den Geschäftsbereich, der nicht-optische Sensoren für die Automobil-, Industrie- und Medizintechnik anbietet, 570 Millionen Euro. Rund 230 Mitarbeitende wechseln zu Infineon. Produktionsstätten seien aber nicht Teil der Transaktion. Der Abschluss der Transaktion wird im zweiten Quartal 2026 erwartet.

Wer­bung

Der Verkauf kommt nicht völlig überraschend. Das Unternehmen hatte im letzten Frühling angekündigt, "strategische Optionen für bestimmte Unternehmensteile mit angestrebten Erlösen von deutlich über 500 Millionen Euro" zu prüfen. Hintergrund war die noch immer hohe Schuldenlast des Konzerns.

Mit dem Verkauf konzentriert sich AMS Osram auf optische Halbleiter. Das stabile traditionelle Autolampen-Geschäft inklusive des Ersatzlampengeschäfts verbleibt im Konzern. Es soll mit seinem stetigen freien Mittelzufluss das Wachstum im Halbleiter-Geschäft unterstützen. Mit dem Verkauf des nicht optischen Automotive-, Industrie- und Medizinsensorgeschäfts schlage AMS Osram "zwei Fliegen mit einer Klappe", so Kamper: "Wir reduzieren unsere Verschuldung deutlich schneller als geplant und formen den führenden Anbieter in Digital Photonics."

Der Konzern gibt sich daher auch neue Mittelfristziele. Bis 2030 sollen im Bereich Semiconductors jährliche Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Bereich erzielt werden. Und es werde ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von mindestens 25 Prozent angepeilt.

Wer­bung

Für das gerade angelaufene Jahr dämpfte das Unternehmen allerdings die Erwartungen. So werde das bereinigte Ebitda des Konzerns vorübergehend niedriger ausfallen - aufgrund der Veräußerungen und eines zeitweisen Kostenüberhangs/cf/cg/AWP/nas/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf ams-OSRAM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ams-OSRAM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ams-OSRAM AG

DatumRatingAnalyst
09:06ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.01.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
01.12.2025ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025ams-OSRAM BuyDeutsche Bank AG
21.11.2025ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.11.2025ams-OSRAM BuyDeutsche Bank AG
19.11.2025ams-OSRAM BuyUBS AG
18.11.2025ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025ams-OSRAM BuyUBS AG
13.10.2025ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.01.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
19.11.2025ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09:06ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023ams UnderweightBarclays Capital
29.09.2023ams UnderweightBarclays Capital
28.09.2023ams UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ams-OSRAM AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen