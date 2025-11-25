DAX 23.549 +0,4%ESt50 5.615 +0,7%MSCI World 4.345 +0,3%Top 10 Crypto 11,79 -3,3%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 74.813 -0,9%Euro 1,1578 +0,1%Öl 62,29 -0,6%Gold 4.161 +0,7%
ams-OSRAM Aktie

8,28 EUR +0,16 EUR +1,97 %
STU
7,81 CHF +0,05 CHF +0,64 %
SWX
Marktkap. 805,29 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A40QVT

ISIN AT0000A3EPA4

Symbol AUKUF

Deutsche Bank AG

ams-OSRAM Buy

12:41 Uhr
ams-OSRAM Buy
Aktie in diesem Artikel
ams-OSRAM AG
8,28 EUR 0,16 EUR 1,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AMS-Osram von 12,50 auf 9,50 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Am bemerkenswertesten bei der Vorlage des jüngsten Quartalsberichts sei der schwache Ausblick auf das Schlussquartal gewesen, schrieb Robert Sanders in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Die Aussagen zum Bereich Auto-LEDs seien recht schwach gewesen, was angesichts jüngster Vorgaben von Wettbewerbern aber nicht überrasche. Die erwarteten Einnahmen aus der Veräußerung von Aktivitäten dürften nicht ausreichen, um den angestrebten Schuldenabbau zu erreichen. Daher steige der Druck für weitere Kostensenkungen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ah

Zusammenfassung: ams-OSRAM Buy

Unternehmen:
ams-OSRAM AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
9,50 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,82 CHF		 Abst. Kursziel*:
21,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,81 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
21,72%
Analyst Name:
Robert Sanders 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ams-OSRAM AG

12:41 ams-OSRAM Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.25 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 ams-OSRAM Buy UBS AG
18.11.25 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

finanzen.net SLI-Handel aktuell: SLI schlussendlich mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Optimismus in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels stärker
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SPI verbucht zum Handelsende Gewinne
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SLI am Freitagnachmittag stärker
finanzen.net Freundlicher Handel: SLI legt am Mittag zu
finanzen.net Freundlicher Handel: SPI mittags fester
finanzen.net SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SLI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
Semiconductor Today ams OSRAM launches FIREFLY SFH 4030B and SFH 4060B IREDs
EQS Group EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM’s strategic focus pays off with strong FCF of EUR 43 m in Q3 and 9 % comparable growth in its core semiconductor business
Semiconductor Today ams OSRAM and Nichia expand their intellectual property collaboration
Semiconductor Today ams OSRAM extends CFO Rainer Irle’s contract until 2030
Zacks ams-OSRAM AG Unsponsored ADR (AMSSY) Surges 11.3%: Is This an Indication of Further Gains?
Zacks ams-OSRAM AG Unsponsored ADR (AMSSY) Soars 13.9%: Is Further Upside Left in the Stock?
Semiconductor Today ams OSRAM launches its first high-power multi-die laser package
Semiconductor Today ams OSRAM doubles UV-C LED efficiency to 10.2%
