SLI-Handel aktuell: SLI schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Der SLI verbuchte schlussendlich Zuwächse.

Am Dienstag tendierte der SLI via SIX zum Handelsschluss 1,09 Prozent stärker bei 2.062,48 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,228 Prozent auf 2.044,92 Punkte an der Kurstafel, nach 2.040,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.062,82 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.035,89 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, mit 2.047,46 Punkten bewertet. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2025, den Wert von 2.018,44 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 25.11.2024, den Wert von 1.929,98 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 7,33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2.146,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.721,32 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Sika (+ 3,92 Prozent auf 157,85 CHF), Holcim (+ 3,21 Prozent auf 74,58 CHF), Alcon (+ 3,18 Prozent auf 63,54 CHF), Adecco SA (+ 2,40 Prozent auf 24,70 CHF) und ams-OSRAM (+ 2,11 Prozent auf 7,76 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Straumann (-1,88 Prozent auf 96,84 CHF), Temenos (-1,33 Prozent auf 70,30 CHF), Nestlé (-0,76 Prozent auf 79,93 CHF), Logitech (-0,44 Prozent auf 90,24 CHF) und Givaudan (-0,27 Prozent auf 3.333,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3.485.190 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 269,568 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,29 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net