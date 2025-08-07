Baader Bank

Nestlé Add

11:51 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen von 94 auf 80 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Für das Unternehmen täten sich verstärkt kurzfristige Probleme auf, was die Neuausrichtung erschwere, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies halte Anleger vom Einstieg ab. Die Bewertung befinde sich unterdessen unter dem langjährigen Schnitt./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:37 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

