DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.242 +0,3%Euro1,1772 -0,1%Öl60,73 -2,5%Gold4.533 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
S&P 500: Was steckt hinter dem optimistischen Ziel der Deutschen Bank für das Jahr 2026? S&P 500: Was steckt hinter dem optimistischen Ziel der Deutschen Bank für das Jahr 2026?
NVIDIA & Co.: Diese 10 Aktien empfiehlt Wedbush zum Jahresende 2025 NVIDIA & Co.: Diese 10 Aktien empfiehlt Wedbush zum Jahresende 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
US-Marktbericht

Wall Street im Fokus: US-Börsen schließen vor dem Wochenende kaum verändert - S&P 500 mit neuem Rekord

26.12.25 22:03 Uhr
Wall Street nach der Weihnachtspause letztlich wenig bewegt - S&P 500 erklimmt neuen Rekord | finanzen.net

Die US-Börsen zeigten sich am Freitag nach der eintägigen Weihnachtspause ohne große Ausschläge.

Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
48.711,0 PKT -20,2 PKT -0,04%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
23.593,1 PKT -20,2 PKT -0,09%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.929,9 PKT -2,1 PKT -0,03%
Charts|News|Analysen

Der Dow Jones hat die Sitzung knapp im Minus eröffnet und kam auch im Verlauf nicht recht vom Fleck. Letztlich notierte er 0,04 Prozent tiefer bei 48.710,97 Punkten.
Für den NASDAQ Composite ging es nach einem leicht freundlichen Start letztlich ebenfalls seitwärts. Er verabschiedete sich 0,09 Prozent im Minus bei 23.593,10 Zählern in den Feierabend.
Der S&P 500 gab derweil um 0,03 Prozent auf 6.929,94 Einheiten nach. Bei 6.945,77 Punkten erreichte er ein neues Allzeithoch. Am Mittwoch hatte er die Sitzung bei 6.932,05 Punkten (+0,32 Prozent) beendet und damit auch einen neuen Rekordschluss erreicht.

Wer­bung

Marktbewegende Konjunkturdaten gab es keine. Aus der Unternehmenswelt lagen nur vereinzelt Neuigkeiten vor.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: onairda / Shutterstock.com, Mary Altaffer/AP

Mehr zum Thema Dow Jones 30 Industrial

23:06Amazon vs. Microsoft: Which Stock Is a Better Buy for 2026 and Beyond?
22:32Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich mit Abgaben
22:17Holiday travelers face flight delays as FAA restricts airspace nationwide amid winter weather: report
22:03Wall Street im Fokus: US-Börsen schließen vor dem Wochenende kaum verändert - S&P 500 mit neuem Rekord
22:00P/E Ratio Insights for Cisco Systems
20:02Anleger in New York halten sich zurück: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell
19:19Top Analyst Reports for Advanced Micro Devices, Goldman Sachs and Lam Research
19:00Looking Into Merck & Co Inc's Recent Short Interest
mehr