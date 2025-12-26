US-Marktbericht

Die US-Börsen zeigten sich am Freitag nach der eintägigen Weihnachtspause ohne große Ausschläge.

Der Dow Jones hat die Sitzung knapp im Minus eröffnet und kam auch im Verlauf nicht recht vom Fleck. Letztlich notierte er 0,04 Prozent tiefer bei 48.710,97 Punkten.

Für den NASDAQ Composite ging es nach einem leicht freundlichen Start letztlich ebenfalls seitwärts. Er verabschiedete sich 0,09 Prozent im Minus bei 23.593,10 Zählern in den Feierabend.

Der S&P 500 gab derweil um 0,03 Prozent auf 6.929,94 Einheiten nach. Bei 6.945,77 Punkten erreichte er ein neues Allzeithoch. Am Mittwoch hatte er die Sitzung bei 6.932,05 Punkten (+0,32 Prozent) beendet und damit auch einen neuen Rekordschluss erreicht.

Wer­bung Wer­bung

Marktbewegende Konjunkturdaten gab es keine. Aus der Unternehmenswelt lagen nur vereinzelt Neuigkeiten vor.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX